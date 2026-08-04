Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Açıklanan bilançoya göre şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan yılın ilk yarısında toplam 669 milyon 152 bin 912 TL net zarar kaydetti. TürkTraktör, bir önceki yılın aynı altı aylık döneminde ise 778 milyon 84 bin 511 TL net kâr elde etmişti.

Yılın ilk yarısındaki toplam zarara karşın şirket, ikinci çeyrek özelinde 695 milyon 855 bin 982 TL net kâr açıkladı. Şirketin satış gelirleri (hasılatı) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında gerileme gösterdi. Öte yandan TürkTraktör’ün özkaynaklarında, son çeyreklik dönemde yüzde 4’lük bir artış gerçekleşti.