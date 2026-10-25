Türkiye'nin en kalabalık 5. kenti ve uluslararası turizm merkezi olan Antalya, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar idari açıdan doğrudan Konya Vilayeti'ne bağlı bir sancak olarak yönetildi. Mülki taksimat reformlarıyla Konya'dan ayrılarak bağımsız statü kazanan yerleşim, Cumhuriyet dönemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağının en büyük metropollerinden birine evrildi.

Resmi arşiv kayıtları, kentin uzun yıllar boyunca Konya vilayet teşkilatlanması altında "Teke Sancağı" adıyla merkezlik yaptığını belgeliyor. Osmanlı'nın son evresinde yürürlüğe konan bölgesel düzenlemeler, sancağın Konya idari bağını sonlandırarak bağımsız bir mülki yapı kazanmasının yolunu açtı. Cumhuriyet ile birlikte başlatılan planlı altyapı ve turizm adımları, kenti Avrupa ve Orta Doğu'dan her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan küresel bir ticaret ve tatil merkezine dönüştürdü.

19 İLÇELİ DEV METROPOLÜN MEVCUT GÜCÜ

Antalya bugün Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Manavgat, Kaş ve Kemer başta olmak üzere 19 ilçe ve 911 mahalleden oluşan geniş bir coğrafi sahayı yönetiyor. 2 milyon 688 bin sınırını aşan yerleşik nüfusu, kenti Türkiye'nin en büyük 5. ili konumunda tutmaya devam ediyor.

ALANYA AYRILIP YENİ BİR İL Mİ OLUYOR?

Türkiye'de il sayısının 100'e çıkarılması yönündeki tartışmalarda, Antalya'nın en büyük ilçelerinden Alanya'nın müstakil bir il statüsüne kavuşturulacağı iddiaları dönemsel olarak kamuoyuna yansıyor. Potansiyel il adayları arasında adı geçmesine karşın mülki idare yetkilileri, mevcut sınır taksimatında herhangi bir resmi değişiklik çalışması bulunmadığını ve Alanya'nın Antalya'ya bağlı mülki yapısını sürdüreceğini kaydediyor.