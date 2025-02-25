MUSKİ'den yapılan açıklamada, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca Geyik Barajı'ndan Bodrum Yarımadası'na içme suyu verilemeyeceği belirtildi.
Ayrıca, Mumcular Barajı'ndan ek su sağlanarak Bodrum'un su ihtiyacının karşılanmaya çalışılacağı ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşların su kullanımında tasarruflu olmaları konusunda uyarıda bulunarak, bazı bölgelerde kesintilerin daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.
Su kesintisi süresince gerekli önlemlerin alınması ve su kullanımına dikkat edilmesi öneriliyor.