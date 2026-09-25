Kocaeli’de taşımacılık ve turizm sektörünün tanınan isimlerinden Kuşçu Seyahat hakkında yürütülen konkordato sürecinde nihai karar çıktı. Şirketin mali darboğazdan çıkmak için mahkemeye sunduğu konkordato talebi reddedildi ve ticaret mahkemesi şirketin iflasına hükmetti.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçbey Turizm Seyahat Acentası markası altında personel taşımacılığı, öğrenci servisi, tur organizasyonları ve uçak bileti satışı gibi geniş bir alanda hizmet veren Kuşçu Seyahat Nakliyat Limited Şirketi'nin kaderi belli oldu.

MAHKEME KORUMA MÜHLETİNİ KALDIRDI

İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında değerlendirilen dosyada mahkeme heyeti, şirketin sunduğu konkordato projesini yetersiz bularak reddetti. Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm koruma tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi.

İFLAS RESMEN BAŞLADI

Gerekçeli kararda, şirketin iflasının resmen açıldığı ve icra süreçlerinin başladığı bildirildi. Kocaeli iş dünyasında geniş yankı uyandıran bu kararın ardından, şirketin tasfiye süreci İflas Dairesi tarafından yürütülecek.

SEKTÖRÜN KÖKLÜ FİRMALARI ARASINDAYDI

İflasına karar verilen Kuşçu Seyahat bünyesinde faaliyet gösteren Kılıçbey Turizm ve Seyahat Acentası, 2010 yılından bu yana A Grubu Seyahat Acentası belgesiyle hizmet veriyordu. TÜRSAB ve Turizm Bakanlığı denetiminde; kültür ve doğa turlarından otel rezervasyonlarına, kongre organizasyonlarından vize işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan firmanın iflası, bölgedeki turizm ve taşımacılık sektörünü yakından etkiledi.