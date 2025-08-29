Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri bölgede iki yıldır kazı yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kentte, Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan 1892 yıllık çeşme çevresinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Odeon, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üç odeonundan biri olacak.

Kazı Başkan Yardımcısı ve MAKÜ Öğretim Üyesi Dr. Düzgün Tarkan, antik kentlerde her yapının kendi başına değer taşıdığını söyledi.

"ÇOK AMAÇLI BİR YAPI"

Odeonun dört metre kadar toprak altında bulunduğunu aktaran Tarkan şunları söyledi:

"Sagalassos'taki odeon, müzik gösterilerinin yanısıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı."

"Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak."

Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini vurguladı.

Tarkan ayrıca kentte 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğunu, bu verilerden yola çıkarak antik dönemde Sagalassos'un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerinİ belirtti.

Pisidia Bölgesi'nin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos'un 2'nci yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunun altını çizen Tarkan, kazılarda yakın zamanda küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığını, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığınca paylaşılacağını söyledi.​​​​​​​