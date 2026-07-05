2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Paraguay'da teknik direktör Gustavo Alfaro, tarihi bir basın toplantısına imza attı. Maç boyu süregelen gerilime ve Kylian Mbappe'nin kaleci Orlando Gill'in elini sıkmamasına değinen tecrübeli çalıştırıcı, iki ülkenin futbolcuları arasındaki sosyo-ekonomik uçurumu herkesin yüreğine dokunan bir hikayeyle özetledi.

SAHA KARIŞTI CENTİLMENLİK RAFA KALKTI

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf 1-0'lık skorla Fransa oldu ve 'Horozlar', çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Ancak son düdükle birlikte saha içi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek olaylara da tanıklık etti.

Maç biter bitmez Paraguay kalecisi Orlando Gill, Fransa'nın süper yıldızı Kylian Mbappe'ye elini uzattı ancak karşılık bulamadı. Rakibini görmezden gelen Mbappe'nin gülüp geçmesi de Paraguay cephesinde öfkeye sebep oldu. Maçın ardından mikrofonların karşısına geçen Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ise turnuva tarihine geçecek ifadeler kullandı.

"ONLAR MİLYONLAR; BİZ TRAVMALARIMIZ İÇİN SAHADAYIZ"

Saha içindeki gerilime ve Fransız oyuncuların tavırlarına sert tepki gösteren Alfaro, iki takımın motivasyon kaynaklarını şu sözlerle kıyasladı:

"Fransa'daki oyuncular sahada ne için yarışıyor? Ballon d'Or'u müzelerine götürmek, Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olmak ya da milyon dolarlık yeni sözleşmelere imza atmak için...

Bizim takımımızda ise ailesini hiç tanımadan büyümüş, hayatı boyunca çok ağır travmalarla boğuşmuş çocuklar var. Onlar buraya sadece yeşil sahada top koşturmaya değil, kelimenin tam anlamıyla bir hayat mücadelesi vermeye geldiler."

"KIZININ HAYATI İÇİN FORMASINI SATTI"

Konuşmasının devamında, Mbappe'nin elini sıkmadığı kalecisi Orlando Gill hakkında az bilinen acı bir gerçeği ilk kez kamuoyuyla paylaşan Alfaro'nun şu sözleri ise salonda derin bir sessizlik yarattı:

"Size soruyorum; bugün elini sıkmaya tenezzül etmedikleri kalecimiz Orlando Gill'in en son ne zaman düzenli maaş alabildiğini biliyor musunuz? Kulübünden aylarca parasını alamadığında, henüz bir bebek olan kızının hayatını kurtarabilmek ve hastane masraflarını ödeyebilmek için elindeki tek varlığı olan antrenman kıyafetlerini, kramponlarını, hatta genç milli takım formasını bile arkasına bakmadan sattığını biliyor musunuz?

Biz bugün burada sadece 90 dakikalık bir futbol maçı kaybettik. Ama bu çocukların ruhunu, aidiyetini ve ülkeleri için neleri feda ettiklerini gördüğünüzde soruyorum size: Dünyadaki hangi takım kalbinde bu kadar büyük bir fedakarlık taşıyan bir oyuncuyu kadrosunda istemez?"