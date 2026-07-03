Diyarbakır'da turizm ve konaklama sektörünü güçlendirecek yeni bir çalışma başladı. Kayapınar ilçesinde daha önce alışveriş merkezi olarak kullanılan City Center Alışveriş Merkezi, 140 odalı modern bir otele dönüştürülmesi planlanıyor. Projenin toplam yatırım bedelinin 94 milyon 315 bin TL olduğu bildirildi.

Tutka Han Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan proje kapsamında, Kayapınar Mahallesi Şanlıurfa Yolu üzerindeki 6.772 numaralı parselde yer alan City Center Alışveriş Merkezi otel konseptiyle yeniden hizmet verecek. Yaklaşık 7 bin 636 metrekarelik alanda bulunan yapı, 2010 yılında alışveriş merkezi olarak inşa edilmiş ve uzun yıllar bu amaçla kullanılmıştı.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR PROJEYİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Bölgede ticari alışkanlıkların değişmesi ve alışveriş merkezine yönelik talebin azalması üzerine bina için farklı kullanım alternatifleri değerlendirildi. Bu doğrultuda 2025 yılında yapı için iş merkezi (ofis ve büro) projesi kapsamında ruhsat alınırken, yılın son aylarında dönüşüm çalışmalarına yönelik hazırlıklar başlatıldı. Ancak Diyarbakır'da son dönemde artan turizm hareketliliği, iş seyahatleri ve konaklama talebindeki yükseliş nedeniyle yatırımcı firma projeyi otel olarak hayata geçirme kararı aldı.

İZİN SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, otel projesine ilişkin resmi izin ve onay süreçlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, inşaat faaliyetlerinin henüz başlamadığı, dönüşüm maliyetinin ise 94 milyon 315 bin TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

140 ODALI OTEL 80 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Projeye göre tamamlandığında 140 oda kapasitesine sahip olacak otelin yaklaşık 80 kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Yeni tesisin, iş insanları, turistler, kongre katılımcıları, spor organizasyonları ve çeşitli etkinlikler için Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin konaklama ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.