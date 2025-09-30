Nilüfer Belediyesi’nin bir dönem geçici hizmet binası olarak kullandığı Karaman Mahallesi’ndeki Nilpark AVM’nin satışa çıkarılması planlanıyor. AVM’nin bulunduğu parselin imar durumu, geçtiğimiz şubat ayında Nilüfer Belediye Meclisi’nde gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Şadi Özdemir yönetimindeki toplantıda, “Belediye Hizmet Alanı” statüsündeki alan, meclis üyelerinin oy çokluğuyla “Ticaret Alanı”na dönüştürülmüştü. Bu kararın ardından satış sürecinin önü açılmış oldu.

DEĞERLEME YAPILDI

Bursa Hakimiyet’in haberine göre Nilüfer Belediyesi, Nilpark AVM için Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet alarak 134 bin TL ödeme yaptı. Böylece satışa hazırlık kapsamında değerleme süreci tamamlandı.

Özdemir, Kanal 16’da katıldığı programda Nilpark AVM’nin satışını planladıklarını açıkladı. Özdemir, alanın belediye hizmet alanı statüsünde olduğu için doğrudan satılamadığını, bu nedenle imar değişikliği yapıldığını ifade etti. “Biz zaten bu binayı kullanmıyoruz, kiracılar oturuyor. İhtiyaç duyduğumuz bir yapı değil. Özel bir firmada yap-işlet-devret süreci devam ediyor, ancak yedi yıl daha süresi var. Elimizde tutmak yerine satışa çıkarmayı uygun gördük” dedi.