Türkiye'de 11 mağazasıyla faaliyet gösteren bebek ürünleri zinciri BabyMall için mahkemeden geçici konkordato kararı çıktı.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BabyMall'ın sahibi Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca şirketin mali yapısının incelenmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla konkordato komiserleri görevlendirdi.

MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Kararla birlikte şirket aleyhine yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni icra takibi başlatılması da geçici olarak engellendi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak atadı. Kararda, şirketin bu süreçte gerçekleştireceği işlemlerin konkordato komiserleri kurulunun onayına tabi olacağı belirtildi.

ÇEKLERE "KONKORDATO TEDBİRİ" ŞERHİ

Mahkeme kararına göre, geçici mühletin ilanından sonra bankaya ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek. Ayrıca rehinli alacaklar için takip başlatılabilecek ancak geçici mühlet süresince rehinli malların satışı yapılamayacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.

Konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren delilleri mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.

KESİN KARAR EYLÜLDE

Geçici konkordato mühletinin ardından kesin mühlet talebi, 29 Eylül 2026 tarihinde görülecek duruşmada değerlendirilecek.

Öte yandan şirketin 30 milyon lira ödenmiş sermayesi, 80 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı bulunduğu öğrenildi.