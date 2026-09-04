Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ünlü zincir restoran Baydöner bünyesinde gerçekleşen veri sızıntısına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Yapılan incelemelerde, siber korsanların bir personelin erişim bilgilerini ele geçirerek şirket sistemlerine sızdığı ve yarım milyondan fazla müşteriye ait kişisel verileri çaldığı tespit edildi.

YARIM MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİ ETKİLENDİ

Saldırı sonucunda toplam 505 bin 337 müşterinin isim-soyisim, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve ikamet ettiği şehir bilgileri yetkisiz kişilerin eline geçti.

Verileri ele geçiren saldırganların, üst düzey bir şirket yöneticisinin cep telefonuna mesaj göndererek durumu bildirmesi üzerine Baydöner yönetimi KVKK'ye başvuruda bulundu ve resmi süreç başlatıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE EĞİTİMLER YETERSİZ BULUNDU

Olayı değerlendiren KVKK, veri güvenlik idari ve teknik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirledi. Sistemdeki olağan dışı hareketleri algılayacak bir alarm altyapısının bulunmamasını ciddi bir denetim eksikliği olarak nitelendiren Kurum, çalışanlara verilen veri güvenliği eğitimlerinin de yetersiz olduğu sonucuna vardı.

İKİ AYRI İHLALDEN TOPLAM 1 MİLYON TL CEZA

KVKK, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan Baydöner'e 800 bin lira idari para cezası kesti. Sızıntıdan etkilenen müşterilere zamanında bilgilendirme yapılmaması nedeniyle uygulanan 200 bin liralık ek cezayla birlikte şirkete kesilen toplam ceza miktarı 1 milyon liraya ulaştı.