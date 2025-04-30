Bursa’nın tanınmış döner zinciri Yusuf Et Çelik Döner, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet süreci başladı.

Yıllardır Bursa'da faaliyet gösteren ve kentin sevilen lezzet duraklarından biri olan Yusuf Et Çelik Döner, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi ve 18 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet kararı alındı.

ŞİRKETİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konkordato ilanı sonrası gözler şirketin nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi. Zincire bağlı bazı şubelerin kapatılması ihtimali gündemde yer alırken, şirketin kalıcı olarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği, geçici mühlet süresi sonunda netlik kazanacak. Bu süreçte, firmanın mali yapısını yeniden düzenlemesi ve alacaklılarla uzlaşmaya varması bekleniyor.

MAHKEMEDEN MALLARIN DEVRİ VE REHİN İŞLEMLERİNE YASAK

gzt.com'da yer alan habere göre, mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kapsamında önemli kısıtlamalar da devreye alındı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Ayrıca firma, mahkemeden izin almadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak ve ekipman devri ya da bağış gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.

HACİZ VE TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU

İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, Yusuf Et Çelik Döner’e yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Aynı şekilde, 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki tahsilat süreçleri de geçici olarak durduruldu. Bu süre zarfında şirkete karşı yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.

ALACAKLILARA YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TANINDI

Mahkeme kararı doğrultusunda, şirkette alacağı bulunan kişi ve kuruluşlara da yasal haklar tanındı. Bu kişiler, konkordato ilanının yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak itiraz edebilecek. Ancak bu itirazların dikkate alınabilmesi için, konkordato koşullarının oluşmadığını ortaya koyan somut belgelerle desteklenmesi gerekecek.

Yusuf Et Çelik Döner’in içinde bulunduğu geçici mühlet süreci, hem şirketin geleceği hem de alacaklıların hakları açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki üç ay içinde yapılacak mali değerlendirmeler ve sunulacak iyileştirme planları, firmanın iflastan kurtulup yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.