

Anneler Günü yaklaşırken siber dolandırıcılar, vatandaşları hedef alan yeni bir oltalama saldırısıyla gündeme geldi. Türkiye’nin bilinen markalarından Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliğini taklit eden saldırganlar, “50.000 TL değerinde hediye çeki” vaadiyle kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalıştı. Özellikle WhatsApp üzerinden hızla yayılan sahte linkler, birçok kişinin kişisel verilerini riske attı.

Dolandırıcılar, Anneler Günü’nü fırsat bilerek hazırladıkları sahte kampanya içeriklerini sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaydı. Gerçek siteye oldukça benzeyen sayfalar aracılığıyla kullanıcıların güvenini kazanan saldırganlar, “50.000 TL hediye kartı” vaadiyle dikkat çekti.

SİSTEM BİRKAÇ AŞAMADA İLERLİYOR

Mağdurların paylaşımlarına göre dolandırıcılık süreci birkaç aşamada ilerliyor:

İlk olarak kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen bir bağlantıya yönlendiriliyor. Bu bağlantı, Kahve Dünyası’nın resmi sitesi izlenimi veren sahte bir sayfaya çıkıyor. Ardından kullanıcıya “kaç kahve içtiniz” gibi basit sorular soruluyor.

Sonraki aşamada ekranda 9 kutudan birini seçmeleri isteniyor. Bu adımın ardından kullanıcıya ödül kazandığı belirtiliyor. Ancak ödülü alabilmek için linkin 20 kişiye ya da 5 farklı WhatsApp grubuna gönderilmesi şart koşuluyor.

Son aşamada ise telefon numarası doğrulama, adres bilgileri ve çeşitli kişisel veriler talep edilerek kullanıcıların bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

KİŞİSEL VERİLER RİSK ALTINDA

Uzmanlara göre bu tür oltalama saldırıları sadece kişisel bilgilerin çalınmasına değil, aynı zamanda cihaz güvenliğinin tehlikeye girmesine de yol açabiliyor. Sahte sitelere giren kullanıcıların IP adresleri kaydedilebiliyor ve daha büyük siber saldırılar için hedef haline gelebiliyor.

KAHVE DÜNYASI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Kahve Dünyası resmi kanallar üzerinden bir açıklama yaptı. Şirket, söz konusu kampanyanın kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Kahve Dünyası markası ve ismi kullanılarak sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda sahte kampanya içeriklerinin dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Söz konusu içeriklerde yer alan “anket doldurarak para kazanma” gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kahve Dünyası olarak, müşterilerimizin güvenliği ve kişisel verilerinin korunması en büyük önceliğimizdir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup, içeriklerin kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Resmî kampanya ve duyurularımız yalnızca Kahve Dünyası’nın kendi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaktadır. Tüketicilerimizin bu tür şüpheli içeriklere itibar etmemelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."