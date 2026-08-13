Bir döneme damga vuran manken ve oyunculardan Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği, sinema filmlerinde başrol oynayan Kozanoğlu, pırıltılı hayatını geride bırakarak İbiza'ya yerleşti. Ünlü isim, burada gözlerden uzak sürdürdüğü yeni yaşamında doğayla ve hayvanlarıyla huzur bulduğunu söyledi.

ŞÖHRETİN ARDINDAN SESSİZ BİR HAYAT

Bir dönem podyumların ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yasemin Kozanoğlu, oyunculuk kariyerinde de adından söz ettirdi. Birçok filmde başrol üstlenen Kozanoğlu, cemiyet hayatındaki renkli yaşamıyla da magazin basınının yakın takibindeydi.

Ancak yıllar içinde şöhretin getirdiği yoğun ilgiden uzaklaşmayı tercih eden Kozanoğlu, Türkiye'deki hayatını geride bırakarak İbiza'ya yerleşti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan eski manken, yeni hayatını doğanın içinde kurdu.

“ÇOK YALNIZIM AMA BU BENİM SEÇİMİM”

Kozanoğlu, geçmişte çevresinin hayranlar ve medya tarafından sarıldığını belirterek bugün tercih ettiği sakin yaşamın kendisi için daha huzurlu olduğunu anlattı.

“Çok yalnızım ama bu benim seçimim” diyen Kozanoğlu, şöhretli yıllarının aksine artık daha sakin bir hayat sürdüğünü ifade etti.

Ünlü isim, yeni yaşamında doğayla iç içe olmaktan ve hayvanlarıyla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Artık barış içindeyim” sözleriyle hayatındaki değişimi özetledi.

PODYUMLARDAN DOĞAYA UZANAN YENİ HAYAT

Magazin dünyasının hareketli günlerinden uzaklaşan Yasemin Kozanoğlu'nun İbiza'daki yaşamı, geçmişteki gösterişli hayatından oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor. Hayranlar ve medya ilgisinin merkezinde geçen yılların ardından daha sakin bir düzen seçen Kozanoğlu, bugün mutluluğu doğada ve hayvanlarıyla kurduğu bağda buluyor.

2011'DE KARADENİZ, 2026'DA İBİZA

Kozanoğlu'nun sosyal medya paylaşımında kullandığı sözler ise yıllar içinde hayatındaki değişime rağmen doğayla bağının aynı kaldığını ortaya koydu.

“2011’de Karadeniz’den, 2026’da Ibiza’ya… Değişmeyen tek şey, doğaya karşı hissettiğim sevgi” ifadelerini kullanan Kozanoğlu, 15 yıl ve farklı coğrafyalara rağmen doğaya duyduğu sevginin değişmediğini vurguladı.

Podyumlardan ve magazin dünyasının yoğun ilgisinden uzaklaşarak daha sade bir hayatı seçen Kozanoğlu'nun İbiza'daki yaşamı, geçmişteki şaşalı günlerinden oldukça farklı bir tablo çiziyor.