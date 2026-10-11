Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), finansal varlıklarının önemli bir bölümünün tasfiye sürecine giren Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda (HPH) bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 514 milyon TL'lik yatırımın bulunduğu fonun tasfiye süreci takip edilirken ticari faaliyetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

MOPAŞ'IN MİLYONLARCA LİRASI TASFİYEDEKİ FONDA

Mopaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirketin toplam finansal varlıklarının yaklaşık 2,52 milyar TL olduğu bildirildi. Bu tutarın yüzde 20,4'lük bölümünün Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu oran, yaklaşık 514 milyon TL'lik finansal varlığa karşılık geliyor. Fonun tasfiye sürecine alınması nedeniyle şirket, yatırımının geri ödenmesine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

RİSK SEVİYESİ EN DÜŞÜK KATEGORİDEYDİ

Şirketin açıklamasında, Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun ilan edilen risk değerinin 1/7 olduğu vurgulandı. Bu değer, fonun en düşük risk kategorisinde sınıflandırıldığını gösteriyor. Buna rağmen fonun tasfiye sürecine girmesi, Mopaş'ın finansal varlıklarının önemli bir bölümünü ilgilendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

514 MİLYON TL GERİ ALINABİLECEK Mİ?

Mopaş, fonda bulunan anapara ve birikmiş getirilerin tahsil edilmesi amacıyla gerekli hukuki ve idari süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi. Şirket, ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerin mevzuata ve resmi prosedürlere uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Ancak fon yatırımlarının ne zaman ve hangi tutarda geri ödeneceğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle söz konusu tutarın tamamının kaybedildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

MARKET ZİNCİRİNİN FAALİYETLERİ ETKİLENDİ Mİ?

Mopaş, tasfiye sürecinin ticari faaliyetleri ve operasyonları üzerinde herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığını duyurdu. Şirket, güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit üretme kapasitesi ve diğer finansal varlıklarının desteğiyle faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü bildirdi. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

ŞİRKETTEN YATIRIMCILARA AÇIKLAMA

Mopaş, Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'ndaki tasfiye ve geri ödeme sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Anapara ve birikmiş getirilerin tahsiline yönelik hukuki ve idari girişimlerin sürdürüleceği aktarılırken süreçte yaşanacak önemli gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yatırımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.