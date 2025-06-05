Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde alınan iflas kararının ardından resmen faaliyetlerine son verdi. Mahkemenin 2025/96 esas sayılı kararının ardından, İnegöl İcra Dairesi tarafından aynı gün saat 15:29'da iflas süreci başlatıldı. Bu gelişme, mobilya sektöründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan markanın sonunu işaret etti.

KONKORDATO SÜRECİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Perla Sofa, iflas kararından önce birkaç kez zor bir dönemden geçerek çözüm arayışına girmişti. 2025 yılının Ocak ayında mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre daha sonra iki ay daha uzatılmıştı. Ancak şirketin borç yükü, artan üretim maliyetleri ve daralan piyasa talebi, bu süreci verimli bir şekilde geçirmesine engel oldu.

ÜRÜNLER HALA PİYASA İLGİ GÖRÜYOR

Perla Sofa'nın iflasına rağmen, ürünleri piyasada hala uygun fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Özellikle modern tasarımlı koltuklar, oturma grupları ve ev dekorasyon ürünleri, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. E-ticaret platformlarında ve yapı marketlerdeki uygun fiyatlı seçenekler, kaliteli ürünleri düşük maliyetle almak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor.

İNEGÖL'DEKİ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ENDİŞE

Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’ün güçlü mobilya sektöründe büyük yankı uyandırdı. Bölgedeki diğer üreticiler de benzer ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor ve piyasada büyük bir belirsizlik söz konusu. Sektör temsilcileri, devletin ekonomik destek paketleriyle mobilya sektörünü canlandırmasını umuyor. Bu paketlerin, özellikle yerel üreticilerin ayakta kalmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

SEKTÖRDEKİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründeki ekonomik zorlukları gözler önüne seriyor. Bu durum, benzer markaların geleceği için de endişeleri artırıyor. Ancak tüketiciler, markanın ürünlerini hala uygun fiyatlarla edinme şansı buluyor. Gelecek dönemde, sektörün toparlanması için yapılacak müdahaleler büyük önem taşıyor.