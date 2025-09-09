Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Teşebbüslerin sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak, şirketlerin gruplar halinde dinlenmelerinin planlandığını belirten Küle, Kurulun Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin savunmasının ticari sır içeren kısmının, gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın beyaz et sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, Akpiliç Tic. Ltd. Şti., As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında başlatıldığını anımsattı.

Söz konusu Kanunun, belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikteki teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür kararlarını ve davranışlarını yasakladığına işaret eden temsilci, soruşturma süreci devam ederken Şenpiliç Gıda Sanayi, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim, Lezita Gıda Sanayi, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık tarafından uzlaşma usulünün başlatılmasının talep edildiğini aktardı.



MİLYONLARCA DOLARLIK CEZA GÜNDEMDE

Temsilci, yürütülen uzlaşma süreçleri sonunda, söz konusu teşebbüslerin rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal etmeleri sebebiyle idari para cezası uygulanarak, soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitlerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi neticesinde, soruşturma tarafı Akpiliç, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda, Bakpiliç Entegre Tavukçuluk, Banvit Bandırma Vitaminli Yem, Bupiliç Entegre Gıda, Erpiliç Entegre Tavukçuluk, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri ve Hastavuk Gıda Tarım'ın rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla Kanun'u ihlal ettiğini belirten temsilci, söz konusu teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Temsilci, CP Standart Gıda'nın, Kanun'u ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını söyledi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Hakkında idari para cezası istenen teşebbüslerin temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek, ceza verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.



Geçtiğimiz yıl yürütülen soruşturma kapsamında 4 beyaz et üreticisine 1,2 milyar TL para cezası uygulanmıştı. Bu soruşturma kapsamında beyaz et üreticileri ile uzlaşılan tutarın da milyarlarca lirayı bulması bekleniyor.