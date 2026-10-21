Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetişen ve bölgeye özgü olmasıyla bilinen Butko zeytininde hasat dönemi başladı. Üreticiler, sarp arazilerde bulunan zeytin ağaçlarından ürünleri toplamak için 12 metreye ulaşan merdivenlere çıkıyor. İnce kabuğu ve düşük asit oranıyla dikkat çeken zeytin, hem sofralık tüketimde hem de zeytinyağı üretiminde değerlendiriliyor.

12 METRELİK MERDİVENLERDE HASAT MESAİSİ

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde yetiştirilen Butko zeytininde hasat çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden üreticiler, dik ve engebeli arazilerdeki ağaçlardan zeytin toplamak için uzun merdivenler kullanıyor. Kovalarla yapılan hasat sırasında zeytinler dallarından tek tek ayrılıyor.

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle zeytin yetiştiriciliği ve hasadı büyük emek gerektiriyor. Üreticiler, ürünlerin ezilmesini ve zarar görmesini önlemek amacıyla zeytinleri çubukla silkelemek yerine elle topluyor. Hasadın 15 Ekim’de başladığı ve ocak ayına kadar devam ettiği belirtiliyor.

ÇORUH VADİSİ’NE ÖZGÜ ZEYTİN TÜRÜ

Butko zeytini, Çoruh Vadisi’ne özgü bir tür olmasıyla diğer zeytinlerden ayrılıyor. İnce kabuğu, düşük asit oranı ve ilaç kullanılmadan yetiştirilmesiyle bilinen ürün, zeytinyağı kalitesiyle de öne çıkıyor. 2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülüne layık görülen Butko zeytini, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de talep görüyor.

700 TON SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Artvin genelinde, özellikle Yusufeli ilçesindeki köylerde yoğunlaşan zeytin üretimi için bu yılki hedefler açıklandı. Artvin merkez, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerindeki köylerde yaklaşık 900 dekar alanda bulunan 25 bin zeytin ağacından 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı elde edilmesi planlanıyor.

Yağcılar köyünde ise 173 dekar alanda zeytin üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgede faaliyet gösteren iki zeytinyağı işleme tesisinin toplamda yaklaşık 150 ton zeytin işleme kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Tesislerde yaklaşık 40 ton zeytinyağı üretilebileceği belirtilirken, tesislerden birinin bu yıl faaliyete geçmesi bekleniyor.

ZEYTİNLER EZİLMESİN DİYE TEK TEK TOPLANIYOR

Yusufeli’nin Demirköy köyünde üretim yapan Cemal Ermiş de Butko zeytininin tescilli olduğunu ve kaliteli zeytinyağı elde edildiğini ifade etti. Hasat döneminin sonbaharda başlayıp kış aylarına kadar sürdüğünü belirten Ermiş, ürünün hassas yapısı nedeniyle toplama sırasında dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Ermiş, hasat yöntemini şu sözlerle anlattı: "Zeytin hasadımız 15 Ekim’de başlar, ocak ayına kadar devam eder. ‘Butko’ zeytinidir, tescillidir. Zeytinyağı çok kalitelidir. Çamış zeytini olur, yeşili olur. Değerli bir zeytinimizdir. Biz elle toplarız. Çubukla veya döktürme usulüyle toplayamayız. Çünkü bu ‘Butko’ olduğu için çok erken yumuşar, ezilir, dağılır yani, yenmeyecek duruma gelir. Tek tek toplarız."

ÜRETİCİLER İÇİN ZEYTİN HASADI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Üreticilerden Şevki Yılmaz ise bu yıl hasadın önceki dönemlere göre erken başladığını, ürün miktarı ve kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Ağaçların yüksekliği ve arazinin yapısı nedeniyle toplama işleminin tehlikeli olabildiğini vurgulayan Yılmaz, üreticilerin merdivenlerde dikkatli çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Yılmaz, hasat sırasında karşılaştıkları zorlukları "Zeytin hasadı başlamıştır. ‘Butko’ zeytinlerinin hasadı işte bu yüksek merdivenlere çıkılarak ağaçlardan zeytin toplanarak yapılıyor. Bu sene biraz erken başladık. Rekolte iyi, kalite iyi. Böceklenme yok. Vallahi vatandaş memnun ama alan memnun mu bilmiyoruz. Zeytin toplamak Artvin’de cambazlık demek. İşin doğrusu budur. Bir ipe güvenerek 12 metre yukarı çıkıyorsun. Bir de bu işin affı da yok" ifadeleriyle dile getirdi.