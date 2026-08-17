Bölgesel çatışmalar sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndan yapılan enerji sevkiyatının sekteye uğraması, uluslararası konsorsiyumları alternatif pazar rotaları arayışına yöneltti. ABD merkezli enerji devi Chevron'un da yer aldığı bir yatırımcı grubunun fizibilite çalışmalarına başladığı Irak-Suriye boru hattı projesi, küresel petrol arzını güvence altına almayı amaçlıyor. Ancak sektör kaynakları, sahadaki teknik zorluklar nedeniyle projenin öngörülen takvimden daha uzun süreceğine dikkat çekiyor.

ALTYAPI SIFIRDAN İNŞA EDİLECEK

Kerkük ile Suriye'nin Banyas Limanı arasındaki mevcut hatta 1980'lerden bu yana düzenli akış sağlanamadığı ve çatışmalar sebebiyle ağır tahribat oluştuğu belirtiliyor. Sektör kaynakları, eski hattın modern teknik standartları karşılamadığını, bu nedenle rehabilitasyon yerine tamamen yeni bir sistemin kurulması gerektiğini ifade ediyor.

Dev projeye dair öne çıkan teknik detaylar ve operasyonel süreçler şunlar:

Entegre Güzergâh: Yeni hat; Irak'ın güney ve kuzeydeki sahalarını batıdaki Hadise merkezine, oradan da Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Devasa Kapasite Artışı: Eski hattın günlük 300 bin varillik sınırına kıyasla, yeni altyapının günlük 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Uzayan Takvim: İnşası 4 yıla yayılacak projede; eski kalıntıların temizlenmesi ve Suriye'deki yönetimden yeni arazi kullanım haklarının alınması gibi bürokratik süreçler kritik rol oynuyor.

HÜRMÜZ'DEKİ İHRACAT KAYBI VE ALTERNATİF ROTALAR

Körfez'deki kriz öncesinde günlük yaklaşık 3,6 milyon varil ihracat gerçekleştiren Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), boğazdaki sevkiyatların durma noktasına gelmesiyle alternatif arayışlara hız verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki iki yıl içinde sevkiyatların ağırlıklı olarak yer altı boru hatlarına kayacağını savunurken, Irak yönetimi Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na uzanan hatta günlük 250 bin varillik akışı yeniden başlattı.

DEV KONSORSİYUM SAHADA FİZİBİLİTE YÜRÜTÜYOR

Suriye ve Irak hükümetleri; Chevron, TI Capital ve Katar merkezli UCC Holding ortaklığıyla teknik incelemeler için mutabakat zaptı imzaladı. Chevron yetkilileri, hattın Batı Kurna 2 ve Nasıriye sahalarına bağlanması gerektiğini ifade ederken, teknik çalışmalar tamamlanmadan nihai kapasite kullanım oranlarının netleşmeyeceğini vurguluyor.