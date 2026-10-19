Hasat dönemine ilişkin TASS haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Bakan Lut, buğday üretiminin geçen yıla kıyasla 2 milyon tonluk bir artış göstererek 95 milyon tona ulaştığını açıkladı.

Bunker ağırlığı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre elde edilen bu rekolte, ülkenin tarımsal üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahadaki çalışmaların büyük oranda sonuna gelindiğini ifade eden Bakan Lut, tahıl ve baklagil ekili alanlardaki hasat tamamlanma oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirtti.

Elde edilen yüksek rekoltenin stratejik önemine dikkat çeken Lut, "Ülkenin gıda güvenliği tamamen sağlanmış durumda ve bakanlık olarak yüksek ihracat potansiyelimizi korumak için son derece sağlam bir zemin görüyoruz," ifadelerini kullandı.

HASAT ALANI TÜRKİYE'NİN YARISINA DENK GELİYOR

Tahıl alanına ilişkin yapılan açıklamada belirtilen yüzde 95'lik hasat oranı, Rusya'nın bu sezon yaklaşık 45 ila 47 milyon hektarlık bir alanda (Türkiye'nin yüzölçümünün yarısından fazlasına denk gelen bir büyüklükte) biçim ve toplama işlemlerini tamamladığını gösteriyor.

İRAN VE ÇİN ALICI LİDER KONUMUNDA

Açıklanan rekolte rakamları Rusya’nın küresel tarım piyasasındaki ağırlığını pekiştirirken, ülkenin tahıl ihracatında İran ve Çin lider alıcı konumunu sürdürüyor. Tarım Bakanlığı, buğday rekoltesindeki artışın ve genel üretim performansının, Rusya'nın önümüzdeki dönemde de küresel pazarlardaki yüksek ihracat kapasitesini kararlılıkla destekleyeceğini öngörüyor.