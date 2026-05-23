Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son hava durumu raporu, Türkiye genelinde oldukça hareketli ve gökyüzünün kelimenin tam anlamıyla vites değiştireceği bir döneme işaret ediyor. Hakkari ve Şırnak istisnası dışında, ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak parçalı ve çok bulutlu hava, beraberinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışları getirmeye hazırlanıyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında da hissedilir bir değişim kapıda. Batı kıyılarımız bir nebze olsun şanslı diyebiliriz, çünkü buralarda termometreler mevsim normallerini göstermeye devam edecek. Ancak ülkenin geri kalanında durum pek öyle değil; sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte serin bir hava dalgası bizleri karşılayacak. Bu süreçte rüzgarın ise batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR

Meteorolojinin asıl dikkat çektiği nokta ise yağışların şiddeti. Ege Bölgesi'nden İç Anadolu'nun kuzey ve batısına, Karadeniz'in iç kesimlerinden Doğu ve Güneydoğu'nun belirli bölgelerine kadar çok geniş bir hat boyunca yağışların yerel olarak oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Hatta Bursa’nın güneyi ile Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevreleri de bu yoğun yağıştan nasibini alacak yerler arasında bulunuyor.

45 İL İÇİN KRİTİK "SARI" ALARM

Bu ciddi hava muhalefeti nedeniyle tam 45 ilimiz için "sarı" kodlu uyarı verilmiş durumda. Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Eskişehir ve Şanlıurfa gibi büyük ve yoğun nüfuslu illerin de aralarında bulunduğu bu listede, vatandaşların çok daha temkinli olması gerekiyor. Yetkililer, aniden bastırabilecek sel ve su baskınlarına, gökyüzünü hareketlendirecek yıldırım düşmelerine, yerel dolu yağışlarına ve haliyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı herkesi dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.