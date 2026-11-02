Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yaşam maliyetinin en düşük olduğu bölge 91,5 endeks puanıyla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt hattı olurken, şehir bazında en ekonomik il Ağrı olarak kayıtlara geçti. Bu sonuç, söz konusu illerde hanehalkı bütçesini belirleyen temel harcama kalemlerinin ülke ortalamasının belirgin şekilde altında kaldığını ve paranın satın alma gücünün bu bölgelerde en yüksek seviyeye ulaştığını belgeliyor.
EN DÜŞÜK YAŞAM MALİYETİNE SAHİP BÖLGELER HANGİLERİ OLDU?
TÜİK Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi sonuçlarında, Türkiye ortalaması 100 baz puan olarak kabul edilirken, 91,5 endeks değeriyle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt (TRC3) bölgesi Türkiye'nin en ucuz yerleşim alanı olarak tescillendi.
İkinci sırada ise 92,8 endeks puanıyla Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan (TRA2) hattı yer aldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bu iller, genel fiyat seviyesi bakımından geçim şartlarının en elverişli olduğu merkezler olarak öne çıktı.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 5 BÖLGESİ
Resmi istatistiklerde geçim maliyetinin ülke ortalamasının en çok altında seyrettiği ilk 5 bölge ve endeks puanları şu şekilde belirlendi:
- Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3): 91,5
- Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2): 92,8
- Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir (TR71): 93,8
- Van, Muş, Bitlis, Hakkâri (TRB2): 94,0
- Şanlıurfa, Diyarbakır (TRC2): 94,8
İL BAZINDA EN EKONOMİK ŞEHİR HANGİSİ SEÇİLDİ?
Bölgesel hatların yanı sıra şehir bazındaki bütçe dengeleri incelendiğinde, bütçe dostu tüketim harcamalarıyla Ağrı Türkiye'nin en ekonomik şehri unvanını aldı. Temel tüketim ürünleri, barınma ve hizmet harcamalarındaki düşük fiyat seviyeleri, Ağrı ve çevre illerindeki yaşam maliyetini ulusal ölçekte en avantajlı konuma getirdi.
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PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNDE BÖLGESEL DENGELER
TÜİK'in yayımladığı Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi, tüketim sepetindeki mal ve hizmetlerin illere göre fiyat farklılıklarını ortaya koyuyor. Endeks puanının 100 baz değerin altına indiği bu illerde, aynı gelir düzeyiyle elde edilebilen mal ve hizmet miktarı diğer şehirlere oranla kayda değer ölçüde artış gösteriyor.
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