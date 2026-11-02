EN DÜŞÜK YAŞAM MALİYETİNE SAHİP BÖLGELER HANGİLERİ OLDU?

TÜİK Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksi sonuçlarında, Türkiye ortalaması 100 baz puan olarak kabul edilirken, 91,5 endeks değeriyle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt (TRC3) bölgesi Türkiye'nin en ucuz yerleşim alanı olarak tescillendi.

İkinci sırada ise 92,8 endeks puanıyla Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan (TRA2) hattı yer aldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bu iller, genel fiyat seviyesi bakımından geçim şartlarının en elverişli olduğu merkezler olarak öne çıktı.