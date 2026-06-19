

Türkiye'de son dönemde art arda yaşanan şirket iflaslarına bir yenisi daha eklendi. Bursa merkezli faaliyet gösteren ve "İndivani Yatak" markasıyla tanınan İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren şirketin ekonomik olarak toparlanamadığına hükmetti. Mahkemenin 2025/459 Esas sayılı dosyasında alınan karar doğrultusunda, İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı İndivani Yatak ile şirket sahibi İbrahim Turan'ın 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.11 itibarıyla iflasına karar verildi.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 60 YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYORDU

Kararla birlikte konkordato komiserlerinin görevleri sona erdirilirken, daha önce uygulanan tüm koruma tedbirleri de kaldırıldı. Şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye yöntemiyle yürütülmesi kararlaştırıldı ve süreç İnegöl İflas Müdürlüğü'ne devredildi.

2010 yılında tıbbi ortopedik yatak üretimi alanında faaliyetlerine başlayan şirket, "İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" mottosuyla büyümüştü. Şirket, özellikle dar yaşam alanlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi ürünlerle öne çıkıyordu.

Şirket, 2015 yılında üretim altyapısına yaptığı yatırımlarla kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Firma, üretiminin yüzde 60'ını yurt dışı pazarlara gönderiyordu.