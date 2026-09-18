Türkiye'de kırsal kalkınmayı şaha kaldıracak ve orman köylüsünün kaderini değiştirecek devrim niteliğinde bir proje hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY Projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez salep yetiştiriciliği destekleme fonuna dahil edildi. Pilot bölge seçilen Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde başlayan tarihi hamle ile üretici başına sağlanan dev hibe ve krediler sayesinde toprağın altından milyonlarca liralık kazanç elde edilmesi hedefleniyor.

KÖYLÜ BAŞINA 400 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Devrek'te gerekli şartları taşıyan 6 öncü üreticiye 1200 kilogram salep yumrusu teslim edilerek dikim süreci başlatıldı. Proje dahilinde üretici başına 320 bin lirası uygun koşullu kredi ve 80 bin lirası karşılıksız hibe olmak üzere tam 400 bin liralık ORKÖY desteği sağlandı. Üreticilere dikim öncesinden başlayarak her aşamada teknik rehberlik verilirken, projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla bölgede yıllık ortalama 3 milyon liralık gelir kapısının aralanması bekleniyor.

KÖYLÜLERE YENİ GELİR KAPISI AÇILDI

Projenin sadece bir tarım faaliyeti olmadığını, orman köylüsünün refahını yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Orman köylümüz güçlü olursa 'yeşil vatan' da güçlü olur” dedi. Oflu, "Kontrollü üretim sayesinde bir taraftan orman köylümüze katma değeri yüksek yeni gelir kapısı açarken, diğer taraftan doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

PROJE TÜRKİYE'NİN GENELİNE YAYILACAK

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki zenginliğine dikkat çeken Oflu, bu potansiyeli köylünün cebine kazanç olarak yansıtmak istediklerini ifade etti. Oflu, "Burada elde edeceğimiz başarının diğer orman köylerimize de örnek olmasını istiyoruz diyen Oflu, “Üreten köylümüz güçlenecek, köyümüz kalkınacak, doğal kaynaklarımız korunacak. Bizim ORKÖY anlayışımız, insanımızı doğduğu yerde doyuran, üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve geleceği bugünden kuran anlayıştır” diye konuştu.

Yeni sistemin Türkiye geneline yayılacağını müjdeleyen Oflu, "Bu projenin başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içerisinde orman köylülerimiz açısından yeni kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedefliyoruz." dedi.

TOPRAĞI BOŞ KALAN KÖYLÜLER ŞİMDİ HEYECANLA HASADI BEKLİYOR

Devletin sağladığı destekle atıl durumdaki arazilerini üretime kazandıran Kabaca köyü sakinlerinden Lütfi Pınarcık, "Proje kapsamında maddi ve manevi bütün destekler sunuldu. Bizim de yeni öğrendiğimiz, bilmediğimiz ve insanların da merak ettiği bir şey. Yaygınlaşması çok güzel. Bizler de bizden sonraki nesillere örnek olmak istiyoruz." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Merak üzerine projeye katılan ve toprağı işler hale getiren köy sakinlerinden Muhammet Baltacı ise heyecanla ilk ürünleri alıp bölgedeki diğer köylülere örnek olmayı beklediklerini aktardı. İlk hasadın ardından projenin önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'deki orman köylerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.