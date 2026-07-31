Son yıllarda artan hava sıcaklıkları ve kuraklığa dayanıklılığıyla dikkat çeken kaktüs meyvesi, bu sezon da üreticisinin yüzünü güldürüyor. Halk arasında "dikenli incir", "frenk inciri", "pabuç inciri" ya da "Mısır inciri" olarak da bilinen bu egzotik meyve, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi.

Tarlada herhangi bir gübre, ilaç veya özel sulama istemeden doğada kendi kendine büyüyen kaktüs meyvesi, artık sadece yol kenarlarında değil, büyük şehirlerin lüks manavlarında ve semt pazarlarında da büyük ilgi görüyor. C vitamini deposu olması, sindirim sistemini düzenlemesi ve buz gibi tüketildiğinde harareti alması nedeniyle Türkiye'nin yeni gözde meyvesi hem tezgahlarda hem pazarlarda kapış kapış satılıyor.

Meyvenin üzerindeki irili ufaklı dikenler nedeniyle toplanması ve soyulması oldukça zahmetli. Pazarcılar, ellerine giydikleri kalın eldivenler ve özel bıçaklar yardımıyla soydukları meyveleri buz dolu kovaların içinde satışa sunuyor. Sokak tezgahlarında tanesi 20 TL ile 30 TL arasında alıcı bulan dikenli incir, kilogramla alındığında ise manavlarda 250 TL ile 300 TL bandında seyrediyor.

ÇORAK TOPRAKLARIN VE KURAK İKLİMLERİN MÜTEVAZI KAZANCI

Asıl ana vatanı Meksika başta olmak üzere Amerika kıtası olan bu kaktüs türü, toprak konusunda hiç seçici değil. Diğer tarım ürünlerinin tutunamadığı; taşlık, kayalık, çorak ve besin değeri düşük atıl arazilerde bile zahmetsizce yetişebiliyor. Aylarca yağmur yağmasa bile bünyesinde su depolayabilen yapısıyla kuraklığa muazzam bir direnç gösteriyor.

SAĞLIK AÇISINDAN TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI

Uzmanlar, dikenli incirin sadece serinletici bir meyve olmadığını, aynı zamanda vücut direncini artıran güçlü bir antioksidan deposu olduğunu belirtiyor. Yüksek lif oranı sayesinde sindirimi kolaylaştıran bu meyve, cildin yenilenmesine ve yorgunluğun atılmasına da yardımcı oluyor. Üreticiler ise son yıllarda artan talepten son derece memnun olduklarını ve önümüzdeki yıllarda bu meyvenin endüstriyel olarak da işlenebileceğini ifade ediyor.