Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği yerli gözetleme balonu GÖKÇERİ, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı.

Gazze'de binlerce insanı katleden ve bölgede büyük yıkıma neden olan İsrail, son dönemde en gergin yıllarını yaşadığı Türkiye'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

İsrail’de yayın yapan Nziv haber sitesindeki analizde, GÖKÇERİ’nin Türkiye’ye istihbarat, sınır güvenliği ve küresel pazarda stratejik avantaj kazandırdığı vurgulandı.

18 GÜN HAVADA KALIYOR

GÖKÇERİ’nin en büyük modeli 40 metre uzunluğa sahip. Helyum gazıyla şişirilen sistem, 1.200 metre irtifaya kadar yükselip 18 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor.

Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri, elektronik harp sistemleri ve gerektiğinde entegre silahlarla donatılan GÖKÇERİ, Türkiye’nin gözetleme ve sınır güvenliği kapasitesini artırıyor.

Söz konusu haberde, GÖKÇERİ’nin alt sistemlerinin büyük bölümünün Türkiye’de üretilmesinin, ülkenin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir adım olduğu belirtildi. Bu özelliğiyle GÖKÇERİ’nin ulusal savunma teknolojilerinin entegrasyonunu simgelediği ifade edildi.

SURİYE SINIRINDA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

GÖKÇERİ’nin Haziran ayından itibaren Suriye sınırında aktif olarak devreye alındığını yazdı. Sistem sayesinde Türkiye’nin, sınır hattındaki tehditleri erken aşamada tespit edebildiği, ayrıca elektronik harp kabiliyetleriyle düşman unsurlarının iletişimini bozarak sahada üstünlük sağladığı belirtildi.

ÜLKE İÇİNDE'DE GÜVELİĞİ SAĞLIYOR

Haberde, GÖKÇERİ’nin yalnızca askeri değil, sivil uygulamalarda da kullanılmaya başlandığı belirtildi. Türkiye’nin güneyinde telekomünikasyon altyapılarının izlenmesi ve petrol sahalarının güvenliği için de sistemin devreye alındığı aktarıldı.

Ayrıca "GÖKÇERİ'nin yalnızca bir savunma ürünü değil, Türkiye’nin istihbarat ve diplomasi alanında elini güçlendiren stratejik bir koz" olduğu belirtilen haberde sistemin öneminin altı sık sık çizildi.