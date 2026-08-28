Trabzon'un kent içi ulaşımını büyük ölçüde değiştirmesi beklenen Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi için önemli bir aşamaya gelindi. Projenin temeli 1 Eylül Salı günü atılacak. Kentin doğu-batı aksında ulaşımın ana omurgasını oluşturması planlanan hat, Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. 16 İSTASYONLU HAT OLACAK Toplam 16,2 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattında 16 istasyon bulunacak. Hat, Akçaabat Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak kent merkezinden geçip havalimanında son bulacak. İstasyonlar Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olarak sıralanıyor. 87 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIYACAK Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar'daki artan ulaşım ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. 360 yolcu kapasiteli araçların kullanılacağı hatta bir seferin işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Raylı sistemin tamamlanmasıyla şehir hastanesi, üniversite, stadyum ve havalimanı gibi Trabzon'un önemli noktaları birbirine bağlanırken, hattın günlük 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.

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