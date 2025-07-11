Döviz ve altın arama alanlarında Türkiye'nin en önemli şirketleri arasında yer alan Ahlatcı Holding, yatırım portföyünü geliştirmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'yı eski milli futbolcu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile evlendirmiş ve Çorum'da yapılan düğüne 23 özel uçak kaldırılmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu düğünün ardından yeni açıklamalarda bulunan Ahmet Ahlatcı, Çorum'a yapacakları milyarlarca dolarlık yatırımın detaylarını verdi.



ROKET VE FÜZE YAKITI FABRİKASI KURULACAK



Yatırımlarını Çorum merkezli oluşturan ve bu yönüyle şehirdeki istihdamın önemli bir bölümünü üstlenen Ahlatcı Holding, 2,3 milyar dolar değerinde roket ve füze yakıtı fabrikası kurulacağını açıkladı.

Ahmet Ahlatcı, kurulacak fabrikada yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken, uygun görülmesi ve kendilerine yer verilmesi halinde Barut fabrikalarını da Çorum'a taşımak istediklerini duyurdu.





