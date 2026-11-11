Başkentin 51 bin seyirci kapasiteye sahip yeni stadında ilk santra için geri sayım başlıyor.

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı’nın 2018’deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022’de başlanan Türkiye’nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor.

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