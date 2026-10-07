TFF 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, yeni stadına kavuşmak için geri sayıma geçti.

Karagümrük Vefa Stadı'nın yenilenmesinde, Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idaresinde Metro Mühendislik tarafından başlanıldı. 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeli ile alınan ihalenin 420 günlük iş teslimi için çalışmalar sürüyor.

10 Kasım 2027'de tamamlanması beklenen stadyumun inşası 51.148,18 metrekare alanda devam ediyor. Stadyumun yeni kapasitesi 8.256 kişi olarak belirlendi. 504 araç otopark kapasitesi bulunacak. Yıllardır stadın yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı veya farklı tesislerde oynamak zorunda kalan Fatih Karagümrük, TFF ve UEFA standartlarına uygun modern bir yuvaya kavuşacak.

Yüklenici firma daha önce İzmir Alsancak Stadı'nı da yapmıştı. Karagümrük Stadı projesinde son paylaşıma göre dış tasarımın değiştiği ve sarnıç duvarı kısmına kamera platformu konulduğu da göründü. Böylece yayın kamerasında duvar yerine tribün atmosferinin aktarılması da planlanıyor.