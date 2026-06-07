

Adana'nın Karataş ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Karataş/Bebeli Sera Organize Tarım Bölgesi (OSB) projesinde çalışmalar sürüyor. İlçede uzun süredir gündemde olan ve bölge tarımına yeni bir üretim modeli kazandırması beklenen projede altyapı ve sera kurulumları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Bebeli Mahallesi'nde yapımı devam eden Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında yatırımcılar tarafından sürdürülen modern sera kurulumları ile altyapı çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

MODERN TARIM TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAK

Sera Organize Tarım Bölgesi'nde tamamlanacak yatırımlarla birlikte modern tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi planlanıyor. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte örtü altı üretimin artırılması, yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM BEKLENİYOR

Bölgenin üretim kapasitesini artırması beklenen proje kapsamında yeni istihdam alanlarının oluşması da öngörülüyor. Karataş ve çevresindeki tarımsal faaliyetlere ivme kazandırması hedeflenen yatırımın, bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

UZUN SÜREDİR BEKLENEN PROJE

Bölge için stratejik öneme sahip olan Sera OSB projesinin, tarım sektörünün ihtiyaçları dikkate alındığında daha önce hayata geçirilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler de bulunuyor.

Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tamamlanmasının ardından ilçenin örtü altı tarım alanında önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.