Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinde önemli bir aşamaya geçildi. ASELSAN ile bir telekomünikasyon şirketinin ortak yürüttüğü projede telefonun üretim ve test çalışmalarının Malatya’da sürdüğü açıklandı. Türkiye’de tasarlanacak ilk modellerin 2027’nin ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.

ÜRETİM MERKEZİ MALATYA OLACAK

Yerli akıllı telefon projesinin üretim merkezi Malatya olacak. Cihazın tasarım çalışmalarının Türkiye’de yürütüldüğü, üretim ve test süreçlerinin ise kentteki tesiste devam ettiği bildirildi.

Projede donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN görev alırken, diğer ortak şirket yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını üstlenecek.

İLK MODEL ANDROID TABANLI OLACAK

Projenin ilk aşamasında Android tabanlı bir akıllı telefonun geliştirilmesi planlanıyor. İlk cihazın piyasaya çıkmasının ardından projenin sonraki aşamalarında yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesine geçilmesi öngörülüyor.

2027’NİN İLK YARISINDA ÇIKACAK

Yerli telefonun ilk modellerinin 2027 yılının ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor. Böylece Malatya, yalnızca üretim sürecinin yürütüldüğü merkezlerden biri değil, Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinin üretim noktası olarak da öne çıkacak.