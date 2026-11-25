Türkiye'de yüksek hızlı tren ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut hatlara yenilerinin ekleneceğini belirterek 18 ilin daha YHT ağına dahil edileceğini açıkladı. BURSA, İZMİR VE KAYSERİ DE LİSTEDE Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Bursa, İzmir, Kayseri ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 18 şehir daha yüksek hızlı tren bağlantısına kavuşacak. Böylece Türkiye'de YHT ile ulaşım sağlanan şehirlerin sayısının artırılması hedefleniyor. YHT HAT UZUNLUĞU 2 BİN 604 KİLOMETREYE ULAŞTI Türkiye'nin hızlı tren altyapısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Uraloğlu, 2002 yılında hızlı tren hattı bulunmadığını, 2026 itibarıyla toplam hat uzunluğunun 2 bin 604 kilometreye ulaştığını belirtti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.