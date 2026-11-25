Türkiye'de yüksek hızlı tren ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut hatlara yenilerinin ekleneceğini belirterek 18 ilin daha YHT ağına dahil edileceğini açıkladı.
BURSA, İZMİR VE KAYSERİ DE LİSTEDE
Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Bursa, İzmir, Kayseri ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 18 şehir daha yüksek hızlı tren bağlantısına kavuşacak. Böylece Türkiye'de YHT ile ulaşım sağlanan şehirlerin sayısının artırılması hedefleniyor.
YHT HAT UZUNLUĞU 2 BİN 604 KİLOMETREYE ULAŞTI
Türkiye'nin hızlı tren altyapısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Uraloğlu, 2002 yılında hızlı tren hattı bulunmadığını, 2026 itibarıyla toplam hat uzunluğunun 2 bin 604 kilometreye ulaştığını belirtti.