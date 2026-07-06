Kültür, sanat, spor ve medya dünyasında iz bırakan popüler figürlerin doğdukları şehirlere göre tasnif edildiği kapsamlı liste resmi olarak yayınlandı. Bu çalışma, Edirne'den Kars'a kadar her ilin en çok tanınan sembol ismini tek bir veri havuzunda bir araya getiriyor.
81 İLİN EN ÜNLÜ İSİMLERİ TAM LİSTESİ NELERDİR?
Türkiye'nin 81 ilinde doğan veya o şehirle kültürel olarak bütünleşen en popüler isimlerin tam sıralaması, dijital mecralarda büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Vatandaşların kendi memleketlerinin öncü figürlerini aramasıyla yoğunluk kazanan alfabetik şehir listesi şu şekilde sıralandı:
01 ADANA – Kıvanç Tatlıtuğ
02 ADIYAMAN – Ahmet Kaya
03 AFYONKARAHİSAR – Nurgül Yeşilçay
04 AĞRI – Yıldız Tilbe
05 AMASYA – Çağlar Çorumlu
06 ANKARA – Mazhar Alanson
07 ANTALYA – Ekin Koç
08 ARTVİN – Kazım Koyuncu
09 AYDIN – Rıdvan Dilmen
10 BALIKESİR – Hande Erçel
11 BİLECİK – Gizem Denizci
12 BİNGÖL – Olgun Şimşek
13 BİTLİS – Onur Akın
14 BOLU – Arda Güler
15 BURDUR – Fatih Erkoç
16 BURSA – Bülent Ersoy
17 ÇANAKKALE – Nuri Bilge Ceylan
18 ÇANKIRI – Ahmet Çakar
19 ÇORUM – İrfan Can Kahveci
20 DENİZLİ – Mert Yazıcıoğlu
21 DİYARBAKIR – Nihat Hatipoğlu
22 EDİRNE – Arda Turan
23 ELAZIĞ – Canan Karatay
24 ERZİNCAN – Haluk Bilginer
25 ERZURUM – Acun Ilıcalı
26 ESKİŞEHİR – Cüneyt Arkın
27 GAZİANTEP – Burak Özçivit
28 GİRESUN – Teoman
29 GÜMÜŞHANE – Tarık Akan
30 HAKKARİ – Yılmaz Erdoğan
31 HATAY – Hamdi Alkan
32 ISPARTA – İlker Aksum
33 MERSİN – Tolga Çevik
34 İSTANBUL – Aras Bulut İynemli
35 İZMİR – Engin Altan Düzyatan
36 KARS – Peker Açıkalın
37 KASTAMONU – Deniz Can Aktaş
38 KAYSERİ – Deniz Akkaya
39 KIRKLARELİ – Candan Erçetin
40 KIRŞEHİR – Özlem Gürses
41 KOCAELİ – Ulaş Tuna Astepe
42 KONYA – Kadir Ezildi
43 KÜTAHYA – Danla Bilic
44 MALATYA – Mahmut Tuncer
45 MANİSA – İlhan Şeşen
46 KAHRAMANMARAŞ – Dilber Ay
47 MARDİN – Pınar Deniz
48 MUĞLA – Devrim Özkan
49 MUŞ – Nihat Doğan
50 NEVŞEHİR – Cengiz Bozkurt
51 NİĞDE – Musa Uznlar
52 ORDU – Barış Arduç
53 RİZE – Recep Tayyip Erdoğan
54 SAKARYA – Kenan Sofuoğlu
55 SAMSUN – Ufuk Özkan
56 SİİRT – Emine Erdoğan
57 SİNOP – İrem Derici
58 SİVAS – Irem Sak
59 TEKİRDAĞ – Yasemin Ergene
60 TOKAT – Seda Sayan
61 TRABZON – Şükrü Özyıldız
62 TUNCELİ – Hakkı Bulut
63 ŞANLIURFA – İbrahim Tatlıses
64 UŞAK – Gülse Birsel
65 VAN – Mert Ramazan Demir
66 YOZGAT – Tan Taşçı
67 ZONGULDAK – Mesut Özil
68 AKSARAY – Metin Akpınar
69 BAYBURT – Gamze Özçelik
70 KARAMAN – Mustafa Uğurlu
71 KIRIKKALE – Sadettin Saran
72 BATMAN – Kamil Güler
73 ŞIRNAK – Erkan Tan
74 BARTIN – Barış Akarsu
75 ARDAHAN – Hülya Avşar
76 IĞDIR – Doğukan Güngör
77 YALOVA – Arda Kural
78 KARABÜK – Merve Boluğur
79 KİLİS – Ezhel
80 OSMANİYE – Ümit Besen
81 DÜZCE – Feyyaz Yiğit
YILDIZLAR HARİTASININ TOPLUMSAL ETKİSİ NE OLDU?
Paylaşılan ünlü isimler haritası, sosyal medya platformlarında kullanıcılar arasında kendi memleketlerinin popüler figürlerini karşılaştırma akımı başlattı. Farklı kuşaklardan ikonik isimlerin bir araya getirilmesi, şehirlerin sosyo-kültürel kimliklerinin kitleler tarafından yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.
Kamuoyunda yoğun merak uyandıran bu tasnif, geçmişten günümüze Türkiye'nin kültürel ve demografik yapısındaki ünlü çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Bölgesel aidiyet duygusunu besleyen bu dijital arşiv çalışması, internet ortamında en çok paylaşılan içerikler arasında yer alıyor.