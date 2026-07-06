Kültür, sanat, spor ve medya dünyasında iz bırakan popüler figürlerin doğdukları şehirlere göre tasnif edildiği kapsamlı liste resmi olarak yayınlandı. Bu çalışma, Edirne'den Kars'a kadar her ilin en çok tanınan sembol ismini tek bir veri havuzunda bir araya getiriyor.

81 İLİN EN ÜNLÜ İSİMLERİ TAM LİSTESİ NELERDİR?

Türkiye'nin 81 ilinde doğan veya o şehirle kültürel olarak bütünleşen en popüler isimlerin tam sıralaması, dijital mecralarda büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Vatandaşların kendi memleketlerinin öncü figürlerini aramasıyla yoğunluk kazanan alfabetik şehir listesi şu şekilde sıralandı:

01 ADANA – Kıvanç Tatlıtuğ

02 ADIYAMAN – Ahmet Kaya

03 AFYONKARAHİSAR – Nurgül Yeşilçay

04 AĞRI – Yıldız Tilbe

05 AMASYA – Çağlar Çorumlu

06 ANKARA – Mazhar Alanson

07 ANTALYA – Ekin Koç

08 ARTVİN – Kazım Koyuncu

09 AYDIN – Rıdvan Dilmen

10 BALIKESİR – Hande Erçel

11 BİLECİK – Gizem Denizci

12 BİNGÖL – Olgun Şimşek

13 BİTLİS – Onur Akın

14 BOLU – Arda Güler

15 BURDUR – Fatih Erkoç

16 BURSA – Bülent Ersoy

17 ÇANAKKALE – Nuri Bilge Ceylan

18 ÇANKIRI – Ahmet Çakar

19 ÇORUM – İrfan Can Kahveci

20 DENİZLİ – Mert Yazıcıoğlu

21 DİYARBAKIR – Nihat Hatipoğlu

22 EDİRNE – Arda Turan

23 ELAZIĞ – Canan Karatay

24 ERZİNCAN – Haluk Bilginer

25 ERZURUM – Acun Ilıcalı

26 ESKİŞEHİR – Cüneyt Arkın

27 GAZİANTEP – Burak Özçivit

28 GİRESUN – Teoman

29 GÜMÜŞHANE – Tarık Akan

30 HAKKARİ – Yılmaz Erdoğan

31 HATAY – Hamdi Alkan

32 ISPARTA – İlker Aksum

33 MERSİN – Tolga Çevik

34 İSTANBUL – Aras Bulut İynemli

35 İZMİR – Engin Altan Düzyatan

36 KARS – Peker Açıkalın

37 KASTAMONU – Deniz Can Aktaş

38 KAYSERİ – Deniz Akkaya

39 KIRKLARELİ – Candan Erçetin

40 KIRŞEHİR – Özlem Gürses

41 KOCAELİ – Ulaş Tuna Astepe

42 KONYA – Kadir Ezildi

43 KÜTAHYA – Danla Bilic

44 MALATYA – Mahmut Tuncer

45 MANİSA – İlhan Şeşen

46 KAHRAMANMARAŞ – Dilber Ay

47 MARDİN – Pınar Deniz

48 MUĞLA – Devrim Özkan

49 MUŞ – Nihat Doğan

50 NEVŞEHİR – Cengiz Bozkurt

51 NİĞDE – Musa Uznlar

52 ORDU – Barış Arduç

53 RİZE – Recep Tayyip Erdoğan

54 SAKARYA – Kenan Sofuoğlu

55 SAMSUN – Ufuk Özkan

56 SİİRT – Emine Erdoğan

57 SİNOP – İrem Derici

58 SİVAS – Irem Sak

59 TEKİRDAĞ – Yasemin Ergene

60 TOKAT – Seda Sayan

61 TRABZON – Şükrü Özyıldız

62 TUNCELİ – Hakkı Bulut

63 ŞANLIURFA – İbrahim Tatlıses

64 UŞAK – Gülse Birsel

65 VAN – Mert Ramazan Demir

66 YOZGAT – Tan Taşçı

67 ZONGULDAK – Mesut Özil

68 AKSARAY – Metin Akpınar

69 BAYBURT – Gamze Özçelik

70 KARAMAN – Mustafa Uğurlu

71 KIRIKKALE – Sadettin Saran

72 BATMAN – Kamil Güler

73 ŞIRNAK – Erkan Tan

74 BARTIN – Barış Akarsu

75 ARDAHAN – Hülya Avşar

76 IĞDIR – Doğukan Güngör

77 YALOVA – Arda Kural

78 KARABÜK – Merve Boluğur

79 KİLİS – Ezhel

80 OSMANİYE – Ümit Besen

81 DÜZCE – Feyyaz Yiğit

YILDIZLAR HARİTASININ TOPLUMSAL ETKİSİ NE OLDU?

Paylaşılan ünlü isimler haritası, sosyal medya platformlarında kullanıcılar arasında kendi memleketlerinin popüler figürlerini karşılaştırma akımı başlattı. Farklı kuşaklardan ikonik isimlerin bir araya getirilmesi, şehirlerin sosyo-kültürel kimliklerinin kitleler tarafından yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Kamuoyunda yoğun merak uyandıran bu tasnif, geçmişten günümüze Türkiye'nin kültürel ve demografik yapısındaki ünlü çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Bölgesel aidiyet duygusunu besleyen bu dijital arşiv çalışması, internet ortamında en çok paylaşılan içerikler arasında yer alıyor.