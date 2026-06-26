Erzurum’un Uzundere ilçesinde, Dikyar Mahallesi sınırları içinde sarp kayalıklar üzerine kurulmuş olan Engüzekkapı Kalesi, stratejik bir Orta Çağ savunma yapısı olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca Doğu Roma İmparatorluğu, Gürcü krallıkları ve çeşitli Türk beyliklerinin hâkimiyetine giren kale, özellikle bölgedeki geçiş yollarını kontrol etmesi açısından önemli bir noktada yer aldı.

Osmanlı döneminde “Ağcakale” adıyla da anılan yapı, hem gözetleme hem de savunma amacıyla kullanıldı. Günümüze ulaşabilen yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki sur kalıntıları, kalenin geçmişteki ihtişamını kısmen de olsa yansıtıyor. Tortum Çayı ve vadi manzarasına hâkim konumu ise yapıya hem stratejik hem de görsel bir değer kazandırıyor.

TURİZME KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR

Bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olan kale için Erzurum Valiliği, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Uzundere Belediyesi iş birliğinde kapsamlı bir turizm projesi hazırlanıyor. Amaç, tarihi yapıyı restore ederek hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir kültür rotası oluşturmak.

Proje kapsamında öncelikle rölöve ve restitüsyon çalışmalarının tamamlanması, ardından yapının güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, kalenin mevcut haliyle risk taşımasına rağmen gerekli restorasyon adımları atıldığında bölgenin önemli bir turizm noktası olabileceğini vurguluyor.

TURİSTLERE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Hazırlanan plan doğrultusunda kalenin çevresinde ziyaretçiler için karşılama merkezi kurulması ve yönlendirme alanlarının oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca bölgeye gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek satış noktaları ve dinlenme alanları da projeye dahil edilecek.

Kalenin kara yoluna yakın konumu, ulaşım açısından avantaj sağlarken, bu durumun turizm potansiyelini artıracağı belirtiliyor.

Proje kapsamında kalenin gece de görülebilir olması için aydınlatma çalışmaları planlanıyor.