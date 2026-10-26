Küresel ölçekte kişi başına düşen yıllık yumurta tüketimi verileri açıklandı. Listenin zirvesinde Latin Amerika ülkeleri ağırlığını hissettirirken, Türkiye yıllık kişi başı yaklaşık 300 adetlik tüketim ortalamasıyla dünyanın en çok yumurta tüketen altıncı ülkesi oldu.

ARJANTİN İLK SIRADA

Uzun yıllar boyunca kişi başı yumurta tüketiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Meksika, 2025'in ilk yarısında gerçekleşen artışın ardından yerini Arjantin'e bıraktı. Arjantin, kişi başına yıllık 400 adetlik tüketimle yeni rekor kırarak küresel sıralamanın zirvesine yerleşti. İkinci sıraya gerileyen Meksika’da kişi başı yıllık tüketim 394 adet olarak kaydedildi.

Latin Amerika pazarındaki yükselişini sürdüren Kolombiya, yıllık 343 adetlik tüketimle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

ASYA’DA JAPONYA VE ÇİN ÖNE ÇIKIYOR

Asya kıtasında kişi başı tüketimde en üst sıralardaki yerini koruyan Japonya, yıllık 337 adetle dördüncü sırada kayıtlara geçti. Küresel yumurta üretiminde birinci sırada yer alan Çin ise kişi başına yıllık 310 ila 320 adetlik tüketim ortalamasıyla genel sıralamada beşinci oldu.

TÜRKİYE 6. SIRADA

2025 yılının başında yayımlanan sektörel raporlara göre Türkiye, kişi başına yıllık 294 adetlik tüketimle dünya genelinde 6. sırada yer aldı. Bu verilerle Türkiye'deki tüketim oranının kişi başı 300 adede yaklaştığı bildirildi.

Listenin devamında yer alan ve yıllık 288 adetlik ortalamaya sahip olan Brezilya ise 2026 yılı için kişi başına 300 adet tüketim eşiğine ulaşmayı hedefliyor.

ABD VE AVRUPA'DA SON DURUM

Kuş gribi salgınları ve buna bağlı fiyat dalgalanmaları nedeniyle tüketim artışının baskılandığı Amerika Birleşik Devletleri, yıllık 280 adetle sekizinci sırada yer buldu.

Listenin son iki basamağını ise Avrupa ülkeleri paylaştı. Avrupa Birliği içinde kişi başına tüketimin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya yıllık 273 adetle dokuzuncu; ekonomik gerekçelerle yumurtaya yönelimin arttığı Almanya ise kişi başına yıllık 249 adetlik tüketimle onuncu sırada yer aldı.

KÜRESEL KİŞİ BAŞI YILLIK YUMURTA TÜKETİMİ SIRALAMASI