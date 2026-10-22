Türkiye’de misket elması üretiminde önemli bir yere sahip olan Niğde’de, ekim ayı sonuna kadar sürmesi beklenen hasat çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, ağaçlardan topladıkları elmaları paketleme işlemlerinin ardından kamyonlara yüklüyor. Hazırlanan ürünler, Türkiye’nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

Dalında kalitesine göre kilogramı 20-30 TL arasında alıcı bulan misket elmaları, yurt dışı pazarlarında da talep görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Rusya, Irak ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç edilen ürünler, Niğde’nin tarımsal üretiminde önemli bir yer tutuyor.

BU SEZON 132 BİN 620 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, kentte bu sezon 132 bin 620 ton rekolte beklediklerini belirtti. Hasadın ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini aktaran Kaplan, Niğde’nin misket elması üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Üreticilerin beklenen rekolte ve satış fiyatlarından memnun olduğunu kaydeden Kaplan, meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmaların kilogramının 4 TL’den satılmasının ise çiftçileri memnun etmediğini dile getirdi.

Kaplan, misket elmasının kalitesine ve pazarına ilişkin değerlendirmesinde, "Misket elmamız sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Kaliteli üretimimizle hem iç piyasaya hem de dış pazara ürün göndermeye devam ediyoruz” dedi.