İstanbul Başakşehir'de hizmet veren Mikel Coffee şubesinin sosyal medya hesabı için hazırlanan tanıtım videosu, kullanılan ifadeler nedeniyle tartışma konusu oldu. Yaklaşık 5 bin kişilik kız öğrenci yurdunun konumunun reklamda öne çıkarılması sosyal medyada tepki toplarken, şirketten dikkat çeken bir karar geldi.

Başakşehir'deki şubenin tanıtımı için hazırlanan videoda kafe, "Başakşehir'in yeni piyasa mekanı" sözleriyle tanıtıldı. Otomobil meraklısı erkek müşterileri hedefleyen ifadelerin kullanıldığı videoda, işletmenin yaklaşık 5 bin kişilik kız öğrenci yurdunun karşısında bulunmasına özellikle dikkat çekildi.

Tanıtımın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kız öğrencilerin kaldığı yurdun erkek müşterileri işletmeye çekmek amacıyla reklamda kullanılmasını eleştiren kullanıcılar, Başakşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

MİKEL COFFEE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Mikel Coffee Türkiye, resmi Instagram hesabından kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, söz konusu reklamın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde herhangi bir bilgisi ya da onayının bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, tanıtım içeriğinin yapay zekâ kullanılarak hazırlandığı ve şirketin kurumsal iletişim ekibine iletilmediği belirtildi. Söz konusu içeriğin markanın kurumsal yaklaşımı ve etik değerleriyle bağdaşmadığı da vurgulandı.

BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ İÇİN FESİH KARARI

Şirketin açıklamasında en dikkat çeken gelişme, Başakşehir şubesine yönelik alınan karar oldu. Mikel Coffee Türkiye, franchise işletmecisiyle ticari ilişkilerin sonlandırılmasına karar verildiğini ve şubenin tabelasının indirildiğini duyurdu. Şirket ayrıca, markanın itibarına zarar verebilecek yanıltıcı paylaşımlara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu belirtti.