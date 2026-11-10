Türkiye genelinde bir milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen çevrim içi zeka testi tamamlanarak ülkenin IQ haritası yayımlandı. En yüksek ortalamanın 105 barajını aştığı ve en düşük ortalamanın 94 seviyesine kadar gerilediği bu sonuçlar, kentler arasındaki seviye farkını net şekilde belgeliyor.
BÖLGELER ARASI PUAN FARKINI NELER ETKİLİYOR?
İnternet kullanıcılarının bireysel performanslarına dayanan bu araştırma akademik bir onay taşımasa da, sosyoekonomik imkanların sonuçlara olan etkisini gösteriyor. Eğitim kalitesi ve kentsel altyapı gibi unsurların, bölgeler arasındaki ortalama skor farklılıklarında doğrudan belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.
LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASINDA HANGİ ŞEHİRLER VAR?
Ülke genelindeki ortalamanın 100 puan eşiğinde yoğunlaştığı araştırmada, İç Anadolu Bölgesi'nden bir kent zirveye oturdu. Eskişehir birinci sırayı alırken, onu sırasıyla başkent Ankara ve İzmir takip etti.
TÜRKİYE'NİN 81 İLİNİ KAPSAYAN SIRALI LİSTE
Test sonuçlarına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanan 81 ilin tam listesi şu şekilde:
81- Bingöl
80- Siirt
79- Hakkari
78- Artvin
77- Kars
76- Bitlis
75- Ağrı
74- Düzce
73- Iğdır
72- Amasya
71- Erzincan
70- Bilecik
69- Adıyaman
68-Ardahan
67-Hatay
66- Çankırı
65- Muş
64- Van
63- Yozgat
62- Şanlıurfa
61- Bayburt
60- Şırnak
59- Elazığ
58- Batman
57- Adana
56- Erzurum
54- Manisa
54- Tokat
53- Kilis
52- Diyarbakır
51- Kahramanmaraş
50- Mardin
49- Gaziantep
48- Ordu
47- Niğde
46- Aksaray
45- Malatya
44- Kastamonu
43- Nevşehir
42- Isparta
41- Sivas
40- Burdur
39-Afyonkarahisar
38- Gümüşhane
37- Sinop
36- Aydın
35- Osmaniye
34- Kırıkkale
33- Giresun
32- Mersin
31- Karabük
30- Samsun
29- Çorum
28- Bolu
27- Tunceli
26- Edirne
25- Kayseri
24- Kütahya
23- Kırşehir
22- Sakarya
21- Bartın
20- Denizli
19- Rize
18- Konya
17- Uşak
16- Karaman
15- Yalova
14- Zonguldak
13- Tekirdağ
12- Antalya
11- Trabzon
10- Kırklareli
9- Bursa
8- Balıkesir
7- Kocaeli
6- İstanbul
5- Çanakkale
4- Muğla
3- İzmir
2- Ankara
1- Eskişehir