Türkiye genelinde bir milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen çevrim içi zeka testi tamamlanarak ülkenin IQ haritası yayımlandı. En yüksek ortalamanın 105 barajını aştığı ve en düşük ortalamanın 94 seviyesine kadar gerilediği bu sonuçlar, kentler arasındaki seviye farkını net şekilde belgeliyor.

BÖLGELER ARASI PUAN FARKINI NELER ETKİLİYOR?

İnternet kullanıcılarının bireysel performanslarına dayanan bu araştırma akademik bir onay taşımasa da, sosyoekonomik imkanların sonuçlara olan etkisini gösteriyor. Eğitim kalitesi ve kentsel altyapı gibi unsurların, bölgeler arasındaki ortalama skor farklılıklarında doğrudan belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.

LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASINDA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

Ülke genelindeki ortalamanın 100 puan eşiğinde yoğunlaştığı araştırmada, İç Anadolu Bölgesi'nden bir kent zirveye oturdu. Eskişehir birinci sırayı alırken, onu sırasıyla başkent Ankara ve İzmir takip etti.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNİ KAPSAYAN SIRALI LİSTE

Test sonuçlarına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanan 81 ilin tam listesi şu şekilde:

81- Bingöl

80- Siirt

79- Hakkari

78- Artvin

77- Kars

76- Bitlis

75- Ağrı

74- Düzce

73- Iğdır

72- Amasya

71- Erzincan

70- Bilecik

69- Adıyaman

68-Ardahan

67-Hatay

66- Çankırı

65- Muş

64- Van

63- Yozgat

62- Şanlıurfa

61- Bayburt

60- Şırnak

59- Elazığ

58- Batman

57- Adana

56- Erzurum

54- Manisa

54- Tokat

53- Kilis

52- Diyarbakır

51- Kahramanmaraş

50- Mardin

49- Gaziantep

48- Ordu

47- Niğde

46- Aksaray

45- Malatya

44- Kastamonu

43- Nevşehir

42- Isparta

41- Sivas

40- Burdur

39-Afyonkarahisar

38- Gümüşhane

37- Sinop

36- Aydın

35- Osmaniye

34- Kırıkkale

33- Giresun

32- Mersin

31- Karabük

30- Samsun

29- Çorum

28- Bolu

27- Tunceli

26- Edirne

25- Kayseri

24- Kütahya

23- Kırşehir

22- Sakarya

21- Bartın

20- Denizli

19- Rize

18- Konya

17- Uşak

16- Karaman

15- Yalova

14- Zonguldak

13- Tekirdağ

12- Antalya

11- Trabzon

10- Kırklareli

9- Bursa

8- Balıkesir

7- Kocaeli

6- İstanbul

5- Çanakkale

4- Muğla

3- İzmir

2- Ankara

1- Eskişehir