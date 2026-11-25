Doğal yapısını bozulmadan korumayı başaran ender bölgelerden biri olan Hacıosman Ormanı, sıradan ziyaretçilere kapalı tutulan statüsüyle merak uyandırıyor. 121 hektarlık geniş bir alana yayılan ormanda, ekosistemin kendi doğal döngüsüne müdahale edilmemesi için insan girişine kesinlikle müsaade edilmiyor.

İÇERİYE SADECE BİLİM İNSANLARI ALINIYOR

Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı unvanına sahip olan bölgede sıkı koruma kuralları uygulanıyor. Turistik gezilere ve günübirlik ziyaretlere tamamen kapalı olan ormanın kapıları, yalnızca bilimsel inceleme ve akademik eğitim çalışmaları yürüten araştırmacılara açılıyor. Bu sayede insan ayağının değmediği topraklarda doğa kendi kurallarıyla varlığını sürdürüyor.

ENDEMİK TÜRLER VE ZENGİN YABAN HAYATI BARINDIRIYOR

Farklı ekosistemleri tek bir noktada buluşturan Hacıosman Ormanı, biyolojik çeşitliliğiyle adeta açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor. Dişbudak, karaağaç, akçaağaç, gürgen ve kızılağaç gibi ağaçların yükseldiği ormanda, Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan dişbudak yapraklı kanatlı ceviz ağacı da yetişiyor.

Yaklaşık 110 bitki ve 72 farklı mantar türüne ev sahipliği yapan bu özel koruma alanı, yaban hayatı açısından da dikkat çekici bir zenginlik sunuyor. Karaca, köstebek, kaplumbağa, kurbağa, su yılanı ve balıkçıl kuşları başta olmak üzere pek çok canlı türü, insan baskısından uzak bu güvenli bölgede yaşamını sürdürüyor.