Türkiye ve nükleer güç Pakistan, Kızıldeniz'deki ticari seyrüsefer güvenliğini İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumayı hedefleyen Suudi Arabistan liderliğindeki küresel koalisyon önerisine destek taahhüdünde bulundu.

İngiliz basınına göre Perşembe günü Riyad'da düzenlenen ve Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı projesinin görüşüldüğü toplantıda; Türkiye, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Mısır'ın da aralarında yer aldığı 14 ülke ortak bir bildiri yayımladı.

Ülkeler gruba olan desteklerini teyit etmekle birlikte, tüzüğü ve kurumsal yapısı henüz netleşmeyen ittifaka resmen katılma konusunda henüz bağlayıcı bir taahhütte bulunmadı.

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ise imzacı listesinde yer almadı.

YENİ İTTİFAKLAR KURULUYOR

Davet edilen 51 ülkeden 43'ünün bizzat veya çevrim içi katıldığı toplantıda yayımlanan bildiride, uluslararası seyrüsefer yollarının güvenliğini hedef alan ortak tehditlere karşı çabaların birleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Diplomatik kaynaklar, taslak tüzük ve ortak bildiriyi ele almak üzere 28 Temmuz'da Riyad'da bir hazırlık toplantısı yapıldığını aktardı. Kaynaklar, ortak bildirinin siyasi bir belge niteliğinde olduğunu, tüzüğün ise hukuki yükümlülükler getiren kurumsal bir yapı barındırdığını belirtti.

Ankara'nın kararı sürpriz olarak değerlendirilirken; Hamas'ın 2023'teki İsrail saldırısı, ardından gelen ABD-İsrail ile İran çatışması ve Trump yönetiminin stratejisine dair soru işaretleri, bölge ülkelerini yeni ittifaklara yöneltti.

Bu süreçte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'dan oluşan dörtsel yapıda yakınlaşma artarken, ilk toplantısını Mart ayında Riyad'da yapan grup daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya geldi.

HERKES ABD'NİN KARARINI BEKLİYOR

Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde faaliyet göstermesi planlanan ittifaka davet edilen ülkelerin büyük çoğunluğu, ABD'nin niyetini görmek adına karar vermek için ek süre talep etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Sultan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yapacağı acil toplantıda destek arayışında bulunması beklenirken, ABD'li bir yetkili yönetimin henüz nihai karara varmadığını ancak destek yollarını araştırdığını bildirdi.

Husilerin geçtiğimiz hafta Babilmendep Boğazı'ndan geçen Suudi gemilerine abluka ilan etmesi Riyad üzerindeki baskıyı artırırken, uzmanlar seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için doğrudan askeri riskleri göze alabilecek geniş kapsamlı bir koalisyonun şart olduğunu belirtiyor.

Diplomatik kaynaklar ise Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın Husilerle doğrudan savaşmayacağını, ancak caydırıcılık ve İsrail'in nüfuz alanını genişletmesine karşı ortak çıkarlarda buluştuğunu kaydediyor.