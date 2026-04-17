Kahramanmaraş’ta, 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden 5 öğrenci, dün son yolculuğuna uğurlandı. Öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Zeynep Kılıç (11) ile Kerem Erdem Güngör’ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii’ne getirildi.

‘BANA EL SALLADI’

Öğrenciler için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bilal Erdoğan, aileler, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Çocukların aileleri, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şeyhadil Mezarlığı’na götürüldü.

Bu arada saldırıda ölen 5’inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil’in (11) cenazesi ise memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Yeşil için düzenlenen cenaze töreninde babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil güçlükle ayakta durabildi. Anne Sonay Yeşil, “Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, “Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum” diye ağıt yaktı.

NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

Saldırıda ölen öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı (11) ise aynı kentte farklı camide törenle son yolculuğuna uğurlandı. Duraklı Camisi’nde tabutunun üzerine Türk bayrağı örtülen Kazıcı’nın cenazesine Adalet Bakanı Akın Gürlek ile milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağıtlar dualara, dualar gözyaşına karıştı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 5 evladımız, aynı caminin avlusuna yan yana konulmuş tabutlarla uğurlandı. Kanlı saldırıda hayatta kalmayı başarmış minicik avuçlar, arkadaşlarına dua etmek için açıldı. Ölüm çocuklara hiç yakışır mıydı! Evlatlarını yitiren aileler güçlükle ayakta durabildi. Yakınları değnek oldu, acılarına omuz verdi. Saldırı sabahı evlerinden güle oynaya çıkıp, annelerine el sallayan minicik yavrulara acıyla veda edildi...

Geçici mezar taşları yanyana konuldu.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN CAN VEREN ÖĞRETMENİN DRAMI

Saldırı sırasında şehit olan öğretmen Ayla Kara’nın öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği ortaya çıktı. Talihsiz öğretmenin eşi de üzüntüden kalp krizi geçirdi.

ÖĞRETMENİ ANLATIYOR

İçine kapanıktı defter karalardı

Öğretmeni Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli’nin okul hayatını anlattı. Katilin son derece içine kapanık ve sosyal olarak izole bir yapıda olduğunu belirten eğitimci, en dikkat çeken özelliğinin sürekli defter karalamak olduğunu söyledi.

Öğretmeni, “Ders dinlemez, kafasını sıraya koyar, saatlerce önündeki defteri karalardı. Teneffüslerde hep yalnızdı, kimseyle muhatap olmazdı. Parkta veya bahçede diğer çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim. Doğal değildi, zihinsel olarak sınıfta bulunmayan farklı bir ruh hali içindeydi” ifadelerini kullandı.

Katliam, Norveç katilini hatırlattı

Norveç’in başkenti Oslo’da 22 Temmuz 2012’de meydana gelen kanlı katliamın zanlısı Anders Behring Breivik, resmi binaların önüne yerleştirdiği bombayla 8 kişiyi öldürdükten sonra İşçi Partisi’nin Ütoya adasındaki gençlik kampını basmış ve 69 kişiyi katletmişti. Oslo canisi, yargılandığı mahkemede kendisine yalvaran insanları nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatmıştı.

Taburcu olanlara psikolojik destek

Saldırıda yaralanan çocukların tedavilerine devam ediliyor

Ortaokul saldırısında yaralanan öğrencilerden Yusuf Tarık Gül de dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 10’a çıktı. Ağır yaralı 7 öğrencinin ve yaralı diğer 9 öğrencinin ise ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Yoğun bakımdaki öğrencilerin sağlık durumları ise stabil.

Saldırıda hafif yaralanan M.N.T. isimli öğrenci ise dün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu edilecek diğer öğrencilerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca görevlendirilecek uzmanlar tarafından psikolojik destek verileceği öğrenildi.

Gözaltı haberini yapan muhabire şafak vakti gözaltı

Şanlıurfa’da okul saldırısını gerçekleştiren Ömer Ket’in, saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin haber yapan Sabah Gazetesi muhabiri Lütfü Yalgı, şafak baskınıyla gözaltına alındı. 19 yaşındaki Ömer Ket’in saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddiasının Sabah tarafından haberleştirilmesinin ardından, İletişim Başkanlığı bu bilginin “doğru olmadığını” açıklamıştı.

Çömez: Sana emanet edilen yavruya sahip çıkmazsan...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez dün Kahramanmaraş’a gitti., ailelerin “Yavrumuzu devlete emanet ettik” diyerek hesap sorduğunu hatırlattı. İktidarın “bu siyaset dışı bir mesele” söylemini eleştirdi: “Sana emanet edilen yavruya sahip çıkamazsan bu millete haksızlık olur; birileri hesap vermeli” dedi. Çömez konuyu TBMM’ye getireceklerini söyledi.