Huş ağaçlarında yetişen çaga mantarı, güçlü antioksidan bileşenleri nedeniyle son yıllarda besin takviyelerinde ve bitkisel ürünlerde sıkça tercih ediliyor.

Geleneksel tıpta da yer bulan bu mantarın bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırılsa da uzmanlar hayati bir uyarıda bulunuyor: Çaganın tedavi edici özelliklerine güvenerek doktor kontrolündeki tedaviler asla bırakılmamalıdır.

Çaga mantarı nedir ve nerede yetişir?

Bilimsel adı Inonotus obliquus olan çaga, özellikle huş ağaçlarının gövdelerinde gelişen, dışarıdan bakıldığında kömürleşmiş bir odun parçasını andıran koyu renkli ve sert bir mantardır.

Başta Rusya (Sibirya) ve Doğu Avrupa olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin soğuk iklimlerinde yetişen bu mantar, kısıtlı da olsa Türkiye'nin yüksek rakımlı kuzey ormanlarında da doğal olarak bulunabilmektedir.

Çaga mantarının faydaları nelerdir?

Laboratuvar çalışmalarında çaga mantarının öne çıkan olası etkileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Antioksidan Kalkanı: Hücreleri oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık Desteği: İçerdiği polisakkaritler sayesinde bağışıklık tepkisini olumlu etkileyebilir.

İltihaplanma Karşıtı: Mantarın bazı bileşenlerinin vücuttaki iltihaplanma süreçlerini hafiflettiği gözlemlenmiştir.

Çaga mantarının soğuk algınlığını iyileştirdiği veya hastalık süresini kısalttığı yönünde henüz yeterli klinik ve bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olarak görülmemelidir.

Doğal olan her ürünün tamamen güvenli olduğu algısı büyük bir yanılgıdır. Çaga mantarının yüksek miktarda ve uzun süreli kullanımı şu riskleri doğurur:

1. Böbrek Hasarı: Aşırı tüketim ile böbrek fonksiyonlarının bozulması arasında doğrudan ilişki gösteren tıbbi vakalar mevcuttur.

2. İlaç Etkileşimleri: Özellikle kan sulandırıcı kullananlar ve ameliyat planlayanlar için kanama riskini artırabilir.

3. Otoimmün Hastalıklar: Bağışıklığı tetiklediği için Lupus ve Multipl Skleroz (MS) hastalarında olumsuz sonuçlar doğurabilir.

4. Hassas Dönemler: Huş ağacı alerjisi olanlar, hamileler ve emziren anneler için güvenliği henüz kanıtlanmamıştır.

Çaga mantarı nasıl tüketilir?

Piyasada çay, toz, özüt ve tentür formlarında bulunan çaga mantarının herkes için geçerli, güvenli ve bilimsel bir günlük doz sınırı bulunmamaktadır

Geleneksel olarak sıcak suda demlenerek tüketilen bu ürünü kullanmadan önce; kronik hastalığı olanların, düzenli ilaç kullananların ve böbrek hastalarının mutlaka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir .