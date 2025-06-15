Haritalarda sabit gözüken Türkiye, aslında sürekli hareket halinde.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları, Türkiye'nin güneydoğusundan İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir gizli yarık keşfetti. Bu yarık Irak'ın kuzeyinde Zagros dağlarının 3-4 kilometre derinliklerinde bulunuyor. Söz konusu yarık, milyonlarca yıl önce ayrılan eski bir levhadan kaynaklanmakta.



ORTA DOĞU'DAN AYRILACAK



7 ana levhadan oluşan dünyada Türkiye, 3 levhanın kesişim noktasında bulunuyor. Anadolu levhası, Arap levhası ve Avrasya levhası arasında sıkışan Türkiye'nin her üç levhada da toprakları bulunmakta. Özellikle Arap levhası ve Avrasya levhası arasında sıkışan Türkiye, bu sıkışmanın etkisiyle bir deprem bölgesi olmakta.

İki levhanın yaptığı güçlü sıkışma, topraklarının büyük bölümü Anadolu levhasında yer alan Türkiye'nin doğudan batıya doğru hareket etmesine neden olmakta. Her yıl 2-3 santimetre kadar yer değiştiren Türkiye, uzak gelecekte Akdeniz'in de kapanmasıyla birlikte Orta Doğu'dan tamamen ayrılmış olacak.



'TÜRKİYE VE LİBYA KOMŞU OLACAK'



Söz konusu kıta hareketliliğine dikkat çeken isimlerden biri de jeolog Prof. Dr. Celal Şengör olmakta.



Dünyanın belirli aralıklarla tek bir kıta haline geldiğini aktaran Şengör, milyonlarca yıllık süreçten Türkiye'nin nasıl etkileneceğini açıkladı. Uzman isim, Akdeniz'in kapanacağını belirterek, 10 milyon yıl sonra Türkiye ve Libya'nın komşu olacağını öne sürdü.

Kıta değişimlerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirten Şengör, bu durumdan en çok etkilenecek coğrafi bölgenin Avrupa olduğunu söyledi. Kıta Avrupa'sının tamamen parçalanacağını aktaran uzman isim, Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini vurguladı.



Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirterek, ​​​​​​​"Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor.



