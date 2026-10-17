Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜİK ve Endeksa tarafından açıklanan Eylül 2026 verileri, konut piyasasındaki son tabloyu netleştirdi.

Yıllık enflasyonun yüzde 29,7 seviyesinde gerçekleştiği eylül döneminde Konut Fiyat Endeksi reel olarak yüzde 5,7 oranında gerilerken, toplam konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Yüksek finansman maliyetlerinin etkisini sürdürdüğü piyasada, ilk el konut satışları ile sınırlı sayıdaki ilin sunduğu yüksek amortisman oranları öne çıktı.

KONUT FİYATLARINDA REEL GERİLEME SÜRÜYOR

Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazdaki nominal fiyat artışı ise yüzde 22,3 oldu.

Aynı dönemde tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 29,7 olarak gerçekleşmesi, konut fiyatlarının hem aylık hem de yıllık bazda reel kayıp yaşadığını gösterdi. Eylül ayındaki aylık reel gerileme yaklaşık yüzde 0,6 seviyesinde ölçüldü.

FİYAT ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Üç büyük şehir genelinde yapılan incelemelere göre fiyatların en hızlı yükseldiği il İstanbul oldu.

İstanbul’da yıllık fiyat artışı yüzde 26,8’e ulaşırken, bu oran Ankara’da yüzde 22, İzmir’de ise yüzde 21 olarak kaydedildi.

Aylık bazda gerçekleşen değişimlerde de İstanbul yüzde 1,9 artışla ilk sırada yer alırken; İzmir’de yüzde 0,8’lik, Ankara’da ise yüzde 0,1’lik sınırlı yükseliş görüldü.

TOPLAM SATIŞLAR DÜŞTÜ, SIFIR KONUT TALEBİ ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK verileri uyarınca eylül ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 azalarak 142 bin 400 adede geriledi. Toplam satışlardaki düşüşe karşın sıfır konut pazarı direnç gösterdi.

İlk el satışlar yüzde 3,9 artarak 51 bin 500 adede ulaştı. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 31,6’dan yüzde 36,2’ye yükseldi.

Finansman tarafında konut kredisi faiz oranları eylül ayında gerileyerek yüzde 41,91 seviyesine indi. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 5,1 artışla 23 bin 400 adet olurken, ipotekli satışların toplam pazardaki payı yüzde 16,4 düzeyinde kaldı.

TÜRKİYE ORTALAMASINDA AMORTİSMAN SÜRESİ 12 YIL

Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelindeki daire nitelikli konutların ortalama fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL seviyesinde gerçekleşti. Sektördeki ortalama geri dönüş (amortisman) süresi 12 yıl olarak hesaplanırken, yıllık ortalama brüt getiri oranı ise yüzde 8,04 oldu.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLAYAN 10 İL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul yatırımlarında brüt getiri oranı Türkiye ortalaması olan yüzde 8,04’ün üzerine çıkan ve ortalama konut fiyatları ile öne çıkan 10 il şu şekilde sıralandı:

Hakkâri: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 461 bin TL, yıllık brüt getiri %10,41

Şanlıurfa: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 704 bin TL, yıllık brüt getiri %9,98

Muş: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 877 bin TL, yıllık brüt getiri %9,96

Kırıkkale: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 277 bin TL, yıllık brüt getiri %9,96

Ağrı: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 191 bin TL, yıllık brüt getiri %9,57

Kilis: Ortalama konut fiyatı 1 milyon 901 bin TL, yıllık brüt getiri %9,37

Ankara: Ortalama konut fiyatı 4 milyon 950 bin TL, yıllık brüt getiri %8,99

Kars: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 586 bin TL, yıllık brüt getiri %8,88

Bitlis: Ortalama konut fiyatı 2 milyon 881 bin TL, yıllık brüt getiri %8,62

Bilecik: Ortalama konut fiyatı 3 milyon 497 bin TL, yıllık brüt getiri %8,53