Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli ByD, Temmuz 2024'te imzalanan sözleşme ile Türkiye'nin Manisa ilinde 1 milyar dolarlık yatırım ile fabrika kuracağına ilişkin taahhüt vermişti.



Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokolün ardından vergi avantajından yararlanan ve Türkiye'de otomotiv piyasasının en çok satış yapan firmaları arasına yerleşen ByD, aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen henüz fabrika için çivi bile çakmadı.





Macaristan başta olmak üzere birçok ülkedeki yatırımlarına hız veren ve Türkiye'den çok daha sonrasında yapılan anlaşmalarda bile fabrika yatırımlarını tamamlayan şirketin Türkiye'ye karşı hareketsiz kalması, Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.



Gazeteci Fatih Altaylı, ByD'ye verilen araç satış kotasının artırılmadığını ve bu nedenle Çinli otomotiv üreticisinin satışlarının düştüğünü belirtirken, şirkete yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyar dolarlık para cezası uygulanacağını öne sürdü.



Altaylı'nın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:



"Yakın zamana kadar talep patlaması nedeniyle önünde kuyruk olan BYD’nin şimdi de satış sayılarında ciddi bir azalma söz konusu.

Biliyorsunuz, Türkiye’de üretim yapan markaların bazı kriterleri karşılayan modelleri için ciddi bir vergi indirimi var.

BYD’nin Türkiye’deki satışlarının gerilemesinin nedeni işte bu anlaşma.

Çinli marka anlaşma şartlarına uymadı.

1 yıl içinde tesisin hayata geçmesi bir yana, neredeyse 2. yıla gidilirken henüz tesis için çivi bile çakılmadı.

Ve üretim öncesi vergi avantajlı araç ithali için verilen kota da doldu.

Bakanlık kotayı artırmayı ya da yeni kota vermeyi düşünmüyor çünkü BYD yatırım sözünü gerçekleştirmemekte direniyor.

Dahası Türkiye, BYD’ye pek yakında ciddi bir ceza kesebilir hatta kesecek.

BYD sözünü tutmadığı ve yatırımı yapmadığı için 1 milyar dolarlık yani kuracağı tesisin bedeli kadar bir ceza ödemek zorunda kalacak Türkiye’ye.

Buna rağmen tesis kurulamıyor ve marka da bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını, Çin hükümetinin Türkiye’de yapılacak bu yatırıma bir türlü onay vermediğini belirtiyor.

Çin hükümetinin daha önce uygun gördüğü bu yatırımı şimdi engellemesinin nedeni elbette açıklanmıyor."







