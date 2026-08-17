Rusya, Türkiye'de depolanan ABD menşeli misket mühimmatların Ukrayna'ya transfer edilmesine yönelik hazırlıklar karşısında Washington ve Ankara yönetimine uyarıda bulundu.

Moskova, barış söylemlerine rağmen Kiev'e silah tedarik edilmesinin "Pandora'nın kutusunu açmak" anlamına geldiğini ve ikili ilişkilerdeki karşılıklı güveni kaçınılmaz olarak sarsacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ve Türkiye'nin Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme iddiasında bulunurken aynı zamanda yeni bir "Pandora'nın kutusu" açma kararı aldıklarını ifade etti.

Kiev'e daha fazla silah ve mühimmat sağlamanın savaştaki can kaybı ile yıkımı artıracağını vurgulayan Zaharova, bu durumun Rusya'nın her iki ülkeyle olan ikili ilişkilerine ciddi zarar vereceğini dile getirdi.

Zaharova ayrıca, yeniden ihracat sürecini kimin başlattığının ve mühimmatın Ukrayna'ya nasıl ulaşacağının belirsiz olduğunu belirterek sevkiyat şartlarının son derece çelişkili olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE UKRAYNA'YA NE SATACAK?

Basında yer alan haberlerde, Washington'ın Türkiye stoklarında bulunan yaklaşık 280 milyon dolar değerindeki 70 adet ATACMS füzesinin Ukrayna'ya transferini onaylamaya hazırlandığı aktarıldı.

Ağustos ayının başında yayınlanan Human Rights Watch haberine göre Kiev'in Ankara'dan 70 ATACMS füzesi, 12 Çok Namlulu Roketatar sistemi ve on binlerce yasaklı küme mühimmatı satın aldığı iddia edilmişti.

Türkiye'de depolanan ABD yapımı silahların Kiev'e yeniden satışı ise ABD'nin resmi onayını gerektiriyor.

ABD Kongresi'nin söz konusu kararı onaylamak için 15 takvim günü bulunurken, Trump yönetiminin yetkilendirmesi Kongre'nin her iki kanalının onayının ardından otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Kongre onayının alınması halinde silah stoklarının Türk, Bulgar ve Amerikan askeri ile lojistik şirketleri aracılığıyla teslim edilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise NATO üyesi ülkelere yönelik uyarılarında, Ukrayna güçlerine silah sağlamanın savaşın sonucunu değiştirmeyeceğini, aksine süreci uzatarak can kayıplarını artıracağını yineledi.