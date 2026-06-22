Paraguay'ın Dünya Kupası maçlarında tribünlerde çekilen bir kare, Paraguaylı genç model Daniela Naiel Aguilera Fischer'in hayatını değiştirdi. Paraguay millî takımını desteklerken görüntülenen 19 yaşındaki genç kadın, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı fotoğrafların yapay zekâ ürünü olduğunu düşündü. Ancak Naiel Aguilera'nın gerçek bir kişi olduğu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve videolarla ortaya çıktı.
"TÜRKİYE BANA ŞANS GETİRDİ"
Dünya genelinde dikkat çeken genç kadın, yaşadığı bu beklenmedik ilgi sonrası yaptığı açıklamayla da gündeme geldi. Paraguaylı genç modelin, "Türkiye bana şans getirdi" sözleri dikkat çekti.
"Paraguayita" olarak anılmaya başlayan Aguilera'nın birçok moda ve reklam şirketinden teklif almaya başladığı iddia edildi.
FOTOĞRAFLARI BİR ANDA MİLYONLARA ULAŞTI
Naiel Aguilera'nın popülerliği, Paraguay'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık karşılaşmalarından birinde çekilen fotoğraflarıyla başladı. Defensores del Chaco Stadı'nda Paraguay formasıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan genç modelin görüntüleri saatler içinde yayıldı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları "fazla kusursuz" olduğu gerekçesiyle karelerin yapay zekâ ile hazırlanmış olabileceğini öne sürerken, bu tartışma Naiel'in daha fazla tanınmasına neden oldu. Şimdilerde ünlü fenomene milyonluk teklifler yağıyor. Reklam ve dizi oyunculuğu teklifleri aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
NAIEL AGUILERA KİMDİR?
Gerçek adı Daniela Naiel Aguilera Fischer olan genç kadın; model, influencer ve psikoloji öğrencisi olarak biliniyor. Paraguay'ın Mariano Roque Alonso kentinde doğan Aguilera'nın uzun süre Limpio'da yaşadığı, şu anda ise Asunción'da bulunduğu belirtildi.
Güzellik yarışması geçmişi de bulunan Aguilera'nın Miss Teen Paraguay 2022 seçildiği ve ülkesini Miss Teen Mundial yarışmasında temsil ettiği aktarıldı.
Öte yandan; Paraguay’ın Nikaragua ile oynadığı hazırlık maçında çekilen fotoğrafları X, Instagram ve TikTok’ta hızla yayıldı. Bazı kişiler görüntülerin gerçek olduğuna inanmadı ve onun yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görüntü olabileceğini düşündü.
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