Güzellik yarışması geçmişi de bulunan Aguilera'nın Miss Teen Paraguay 2022 seçildiği ve ülkesini Miss Teen Mundial yarışmasında temsil ettiği aktarıldı.

Öte yandan; Paraguay’ın Nikaragua ile oynadığı hazırlık maçında çekilen fotoğrafları X, Instagram ve TikTok’ta hızla yayıldı. Bazı kişiler görüntülerin gerçek olduğuna inanmadı ve onun yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görüntü olabileceğini düşündü.