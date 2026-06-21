2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 yenilerek henüz ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda eden A Milli Takımımız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Turnuvaya erken veda ettiğimiz maçta ilginç bir görüntü yaşandı.

Maçın tek golünü atan Matias Galarza, mücadelenin 45. dakikasında ise yeşil sahalarda ender görülen bir anın başrolü oldu. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından hakemin kolundan düşen saati yerden alıp kendi koluna takan Galarza’nın bu ilginç hareketi kameralara yansıdı.

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu arasına girdi.