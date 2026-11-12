Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, COP31 kapsamındaki Dünya Liderler Zirvesi'ne katıldığı Antalya'da programını tamamladıktan sonra ayrılık hazırlığını Instagram hesabından paylaştı. Konakladığı yerde eşyalarını toplayan Paşinyan, Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu görüntülere, "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" mesajını ekledi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında temaslarda bulunan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BM yetkililerinin katıldığı liderler karşılama programında da yer aldı.

Paşinyan, zirveye katılan liderlerle görüşmelerinin yanı sıra toplu fotoğraf çekiminden görüntüleri de hesabında yayımladı. Paylaşımları arasında ince belli bardaktan Türk çayı içtiği anlar da vardı.

TARKAN'IN ŞARKISINI SORDU

Paşinyan ile ayaküstü görüşen bir konuk, kendisine Tarkan'ın Şımarık adlı şarkısını dinletti. Paşinyan'ın "Bu hangi şarkı?" sorusuna yanındaki kişi, "Bizim Türk megastarımız" yanıtını verdi.

Görüntülerde, yanındaki kişinin "O zaman belki senin hareketini yapabiliriz" sözleri üzerine ikili elleriyle kalp işareti yaptı. "Şimdi kardeş olduk" sözlerinin ardından Türkiye ve Ermenistan'ın adı anıldı. Paşinyan da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi birlikte anarak bunun bütün halklar için daha iyi olacağını söyledi.