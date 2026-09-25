Türkiye, Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içindeki Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığında yürüttüğü arama çalışmalarında petrollü arazi tespit etti.

Keşfin ardından alandaki hidrokarbon potansiyelini ekonomiye kazandırmak isteyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tespit edilen sahanın işletilmesi amacıyla resmi ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre TPAO, bölgesel arama sahası sınırları içinde kalan C26 paftasındaki 56 bin 774 hektarlık alan için petrol işletme ruhsatı almak üzere 16 Eylül itibarıyla süreci başlattı.

Söz konusu kararda ayrıca karadaki arama faaliyetlerine ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Tekirdağ kara bölgesindeki mevcut hidrokarbon potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen yetkililer, TPAO'ya ait petrol arama ruhsatının süresini 31 Mayıs 2028 tarihine kadar uzatma kararı aldı.